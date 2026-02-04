21°
Carnaval 2026

Gran Jueves de Compadres con artistas en vivo en La Docta Eventos

La jornada dará inicio a partir de las 13 con entrada libre, show en vivo del grupo Los del Pial y Echevé.

Miércoles, 04 de febrero de 2026 00:00

Este jueves 5 de febrero, San Salvador de Jujuy vivirá una nueva edición del Gran Jueves de Compadres, una de las celebraciones más esperadas del calendario carnestolendo, con una propuesta abierta a toda la comunidad en La Docta Eventos, ubicada en avenida Almirante Brown 1220.

La jornada comenzará a partir de las 13 y contará con ingreso libre y gratuito, ofreciendo una experiencia que combina tradición, gastronomía y música en vivo, en un ambiente pensado para compartir entre compadres, comadres, familias y amistades.

Gastronomía y artistas en vivo

Durante el encuentro, las personas asistentes podrán disfrutar de picante de pollo y sopa de maní, platos típicos de la fecha, además de una destacada grilla artística con la presentación de Los del Pial, Echevé Cumbia y la musicalización a cargo de DJ Adri, garantizando una tarde de fiesta y baile.

Desde la organización destacaron que el objetivo del evento es revalorizar las costumbres del carnaval jujeño, promoviendo el encuentro, la identidad cultural y la participación comunitaria en un espacio seguro y accesible.

Reservas

Quienes deseen asegurar su lugar pueden realizar reservas a través del teléfono: 388-6134019.

El Gran Jueves de Compadres en La Docta Eventos se presenta como una oportunidad ideal para vivir el carnaval jujeño con música, sabores tradicionales y el espíritu festivo que caracteriza a esta celebración popular.

 

