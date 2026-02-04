Calurosa mitad de semana

Llegamos a la mitad de la primera semana del mes de febrero y para hoy según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para hoy en la ciudad de San Salvador de Jujuy se espera cielo parcialmente nublado durante la mañana y la probabilidades que alcanzan el 50% de tormentas aisladas. La temperatura máxima para hoy es de 29 grados.

En la ciudad de Perico, Monterrico y El Carmen se espera para hoy cielo parcialmente nublado con temperatura máxima de 31 grados sin probabilidades de precipitaciones.

En la zona del ramal tampoco hay probabilidades de lluvias para hoy si se espera que sea una jornada calurosa con temperatura máxima de 33 grados y cielo completamente despejado.

En Humahuaca se anticipa cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima que podría llegar a los 26 grados ideales para los turistas que se encuentran visitando esta bella zona de nuestra provincia.

En tanto, en la ciudad fronteriza de La Quiaca hoy también será una jornada con cielo totalmente despejado y se espera una temperatura máxima de 24 grados.

Finalmente en Susques hay 30% de probabilidades de tormentas esta noche pero para la primera parte del día se espera cielo despejado con una temperatura máxima de 19 grados.