Detuvieron en Bolivia a otro de los acusados del triple femicidio de Florencio Varela

Un hombre que estaba prófugo en la causa que investiga el triple femicidio de Florencio Varela fue detenido en la ciudad boliviana de Villazón, fronteriza con Jujuy, y será trasladado a disposición de la Policía Federal al país.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) llevó adelante intensas tareas investigativas que permitieron la localización y detención de Lázaro Víctor Sotacuro, uno de los sospechosos del brutal triple femicidio.

Las diligencias comenzaron hoy al mediodía cuando se efectuaron controles vehiculares, relevamiento de hospedajes y demás medidas en la ciudad fronteriza de La Quiaca, con conocimiento de la Unidad Fiscal local, a cargo de Alberto Mendivil.

Al descartarse que los prófugos se encontraran en territorio jujeño, se solicitó la colaboración de la Policía Nacional de Villazón, Bolivia, con quienes se realizaron tareas conjuntas. Fruto de este trabajo coordinado, anoche alrededor de las 20, se logró ubicar y detener a Sotacuro en un hospedaje de la ciudad boliviana, procediéndose a su traslado a dependencias policiales para resguardo y trámite de extradición.

El procedimiento fue dirigido por el Fiscal Mendivil, quien mantiene coordinación con la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios de La Matanza, el Juzgado de Garantías N.º 4 de esa jurisdicción, y la Fiscalía de Villazón, con el fin de concretar el traslado del detenido a la Argentina.

"Esta noche puede haber más detenciones", dijo el abogado de la familia de Lara Gutiérrez

Gonzalo Fuenzalida, el abogado de la familia de Lara Gutiérrez, indicó que esta noche "puede haber más detenciones".

El letrado sostuvo que la investigación avanzará con más allanamientos en los que se presume que estuvo actuando la banda narco que está en la mira. "Este fin de semana tendremos más novedades", sumó Fuenzalida.