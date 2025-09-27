Maimará nominado al Best Tourism Villages en la FIT

Maimará tendrá un protagonismo destacado en la Feria Internacional de Turismo que hoy al mediodía abre oficialmente sus puertas en la Ciudad de Buenos Aires, por ser uno de los ocho pueblos finalistas que representarán al país para la distinción Best Tourism Villages (BTV) de ONU Turismo.

Junto a Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes), Famatina (La Rioja), Saldungaray (Buenos Aires), San Javier y Yacanto (Córdoba), Seclantás (Salta), Uspallata (Mendoza) y Villa Elisa (Entre Ríos) desplegará una amplia promoción durante las cuatro jornadas desarrollando y participando en diferentes actividades.

El director de Turismo del municipio de Maimará, Luis Zerpa viajó a la FIT (junto a la técnica en Turismo, Rosaura Vilca) con quien difundirá la oferta de la Quebrada en el stand Argentina y de la provincia en el de Jujuy, además ofreciendo degustaciones de gastronomía y vinos de altura, realizando sorteos y otras acciones.

Esta tarde a las 15.30 Maimará abrirá la extensa agenda de actividades del Best Tourism Villages Argentina promocionando el destino y ofreciendo una degustación de vinos de las bodegas en el poblado: Fernando Dupont, La Selestina, Jesús Vilte y El Bayeh.

Seguidamente a las 16 en el auditorio de Argentina presentará el Maimará Chasqui Ñan Trail, la prueba de trail running que se correrá el 23 de noviembre por un circuito de encanto por la belleza natural que prevalece a lo largo de su extensión.

También hoy y mañana a las 18 y 19 compartirá promoción con Carlos Pellegrini, Famatina y Villa Tulumba; y posteriormente con Famatina, Gaiman y San Javier y Yacanto. En la oportunidad ofrecerá una degustación de productos de la Cooperativa Agropecuaria Unión Quebrada y Valles (Cauqueva).

Mañana desde las 16 en el auditorio Argentina se realizará el Conversatorio Best Tourism Villages 2025: Candidaturas argentinas a los mejores pueblos del mundo, donde intervendrá Zerpa junto a la directora de Turismo de la Provincia, Sofía Van Balen Blanken.

El lunes desde las 14 en el auditorio Argentina se desarrollará una propuesta muy atractiva, habrá un conversatorio sobre vinos de los pueblos argentinos en el Best Tourism Villages 2025 donde Maimará se referirá a las bodegas que producen vinos en su tierra.

El BTV tiene por objeto distinguir aquellos pueblos que son ejemplo de destinos de turismo rural con bienes culturales y naturales reconocidos, que preservan y promueven valores, productos y estilos de vida basados en la comunidad.