Frente Primero Jujuy Avanza conduce al peronismo jujeño

La dirigencia y militancia peronista del Frente Primero Jujuy Avanza intensificó la campaña proselitista de cara a las elecciones del 26 de octubre, visitando el interior de la provincia donde los pobladores manifiestan su explícito respaldo a los candidatos de la Lista 501: Pedro Pascuttini, Verónica Valente y Adrián Mendieta.

El pasado jueves el peronismo de Susques y San Pedro de Jujuy dio una muestra clara de respaldo y consolidación al proyecto político fortaleciendo la unidad acordada por varios sectores y expresiones del peronismo jujeño. Ayer con mayor énfasis se repitió la expresión en Monterrico y Libertador General San Martín.

En el frente nadie desconoce que está además en juego la magnitud del triunfo del peronismo ante sectores que se arrogan ser los referentes de la identidad peronista en Jujuy cuando en elecciones anteriores los afiliados y simpatizantes les dieron vuelta la cara, sin embargo continúan sosteniendo que son sus representantes.

A casi un mes de la contienda electoral legislativa, Primero Jujuy Avanza dio muestra de un crecimiento sostenido en intención de voto por la confianza y seguridad que emana Pascuttini a través de las propuestas electorales que abordan primeramente el interés y las necesidades de los jujeños.

"Estamos recuperando los votos que el peronismo perdió como castigo a quienes fueron electos anteriormente y terminaron legislando en beneficio propio o por el interés de otros sectores y pretenden permanecer ocupando una banca. Quienes nos acompañan quieren cambiar sentirse representados nos están dando la oportunidad para hacerlo", expresó Pascuttini.

Con su candidatura quiere también "fortalecer la unidad del peronismo a través del Frente Primero Jujuy Avanza que desde muchos años atrás venía afrontando diferencias, ahora es otra la realidad porque estamos encaminados a la recuperación del peronismo. En este corto tiempo de campaña hemos fortalecido el espacio y les hemos quitado votos a los restantes sectores que dicen ser peronistas", agregó.

Pascuttini en todos sus discursos a la dirigencia y militancia mantiene los ejes políticos de la campaña que es detener a Milei con sus políticas de ajuste y de hambre, y promueve a la vez la unidad del frente con el objetivo de sumar más fuerzas. Sus recorridos en territorio lo hace acompañado principalmente de los referentes de Primero Jujuy Avanza, Carlos Haquim y Rubén Rivarola.

El mensaje es claro y concreto: independencia económica y justicia social.