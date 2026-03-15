Joven motociclista falleció tras derrapar

Un motociclista de 29 años falleció tras derrapar con su moto en la ruta nacional N° 9, a la altura de la rotonda de ingreso a la localidad de Yala. El fuerte impacto contra la cinta asfáltica produjo el deceso de manera instantánea del joven que era el único ocupante del siniestro ocurrido por la madrugada. Habría perdido el control del rodado mientras circulaba en sentido sur-norte.

Esta madrugada, alrededor de las 6.50 el personal de la Seccional 54° de Yala recibió el alerta acerca de un siniestro vial sucedido a pocos metros de la dependencia. Por esa razón, de inmediato una comisión se constituyó en el lugar y se encontraron con un cuerpo tendido sobre la cinta asfáltica, mientras a los pocos metros se encontraba una moto Zanella de 110 cc. de cilindrada con visibles daños materiales.

De acuerdo a la información recabada por este diario en el lugar del hecho, en minutos arribó una ambulancia del Same, cuyos profesionales médicos constataron que el motociclista no contaba con signos vitales. Tras esto, integrantes del Cuerpo de Bomberos se encargó de realizar el levantamiento del cadáver para luego ser entregado a sus familiares.

Por otro lado, Seguridad Vial señalizó el lugar y cortó el tránsito de manera momentánea para el trabajo de Criminalística para conocer las causales del incidente.

Además, según la información de fuentes policiales, el fallecido es un hombre de 29 años que circulaba en el sentido sur-norte, quien por causas que se desconocen perdió el control del rodado y cayó pesadamente sobre la cinta asfáltica. Si bien llevaba colocado el casco reglamentario, no pudo evitar el fallecimiento por la gravedad de las heridas sufridas.