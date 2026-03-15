Realizaron un censo nacional de personas en situación de calle en distintos puntos de la ciudad

En el marco de un relevamiento dispuesto a nivel nacional, se llevó a cabo en San Salvador de Jujuy y zonas aledañas un censo destinado a personas en situación de calle. El operativo se desarrolló durante dos jornadas y contó con la participación de distintas áreas del Estado y organizaciones sociales.

El trabajo fue coordinado entre el Ministerio de Desarrollo Humano, la Dirección de Asistencia Directa y Emergencias, la Dirección General de Emergencias - Defensa Civil, Bomberos Voluntarios San Florián y la Fundación ATR (A Toda Rehabilitación), por solicitud del Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Según se informó, se realizó una planificación operativa detallada que incluyó la asignación de áreas, recorridos definidos y la distribución de grupos en terreno. Los equipos relevaron datos en distintos puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos: Barrio Alto Comedero, Sectores B2 y B3, 150 Hectáreas, Lucas Arias, Tupac Amaru, Terminal Nueva, Hospital Snopek, IUPS, Nueva Terminal, San Salvador de Jujuy y Terminal Antigua, entre otros.

El objetivo principal del relevamiento fue recopilar información sobre las principales características sociodemográficas de las personas en situación de calle, sus condiciones de sustento y el tiempo que llevan en esa situación en cada jurisdicción del territorio nacional. La finalidad es generar estadísticas confiables que permitan dimensionar la problemática, identificar las necesidades de esta población y orientar la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas integrales.