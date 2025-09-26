°
Policiales

Incautan valija con 3 kilos de cocaína rumbo a Buenos Aires

Hay un ciudadano detenido, en infracción a la Ley 23.737.

Viernes, 26 de septiembre de 2025 17:35

En un operativo de control sobre la Ruta Nacional Nº 34, Gendarmería Nacional incautó más de 3 kilos de cocaína ocultos en el doble fondo de una valija que viajaba en un ómnibus con destino a Buenos Aires.

El procedimiento se realizó a la altura del kilómetro 896, en el Puesto “7 de Abril”, con apoyo de la Unidad de Reconocimiento Tucumán. Mediante un escáner portátil, los gendarmes detectaron irregularidades en un equipaje y procedieron a una inspección más detallada.

Al desarmar la valija, en presencia de testigos, hallaron un compartimiento con una sustancia blancuzca. Las pruebas de Narcotest confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 3,298 kilos.

Por disposición del Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán, se ordenó el secuestro de la droga y la detención del pasajero propietario del equipaje, un ciudadano boliviano.

 

