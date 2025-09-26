Brigadistas combaten un incendio forestal en Cerro Azul

El incendio afecta aproximadamente unas 30 hectáreas, y se encuentra a más de 3700 metros sobre el nivel del mar. Las condiciones geográficas y climáticas de la zona dificultan la llegada de los combatientes por medios aéreos.

Al respecto, el director de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales, Crio. Marcelo Torrico, comentó que desde el día 24 de septiembre se está trabajando en este incendio, con cuadrillas que se acercaron al lugar luego de 6 horas de caminata.

En el día de hoy, el jefe de Base El Brete, Marcelo Alba, sobrevoló la zona para relevar el estado de situación y poder planificar las acciones que se van a llevar a cabo en las próximas horas, con la intención de que las cuadrillas continúen trabajando para la extinción del incendio.

El foco ígneo afecta unas 30 hectáreas en una zona de difícil acceso

En tanto, el Director Torrico provechó la oportunidad para solicitar a la población no prender fuego bajo ningún punto de vista, ni para quemar residuos, restos de poda o por cualquier otro motivo, teniendo en cuenta que la provincia se encuentra en temporada alta de incendios forestales. Además, recordó que estas prácticas están reguladas y penalizadas por la normativa legal vigente.

Para denunciar un incendio forestal en la provincia de Jujuy, se debe llamar inmediatamente a los siguientes números de emergencia: 4271971, 911, 100, 103.