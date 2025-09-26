°
26 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Sorpresivo hallazgo en Chaco

Encontraron un objeto sospechoso en un campo e investigan su origen

Hay varias hipótesis, pero todos creen que se trata de chatarra espacial de SpaceX.

Viernes, 26 de septiembre de 2025 16:02

Un sorpresivo objeto sospechoso fue hallado en un campo de la provincia de Chaco y las autoridades investigan su origen. Pese a que hay varias hipótesis, todos creen que se trata de chatarra espacial de la empresa SpaceX.

El extraño objeto cilíndrico metálico fue encontrado este jueves por la tarde por Ramón Ricardo González, dueño de hectáreas privadas de Campo Rossi, ubicado en la zona de Puerto Tirol.

Tanto el hombre como los agentes policiales se sorprendieron ante la magnitud del cilíndrico y su aparición en el campo, motivo por el cual se activó un operativo especial.

De este modo, según el medio El Norte, tomó intervención el Departamento de Bomberos Metropolitana, que constató dicho objeto y luego, solo se autorizó el ingreso de personal técnico especializado.

Según informaron, el artefacto mide 1,70 metros de largo por 1,20 de diámetro, fue fabricado con fibra de carbono y cuenta con un número de serie, dato que sería fundamental para constatar su procedencia.

Para los lugareños y las autoridades se trataría de chatarra espacial de SpaceX, empresa fundada por Elon Musk, pero todavía resta que se den a conocer las pericias al objeto para constatar su veracidad.

