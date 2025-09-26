Brigadistas combaten un incendio forestal en Cerro Azul

El incendio afecta aproximadamente unas 30 hectáreas, y se encuentra a más de 3700 metros sobre el nivel del mar. Las condiciones geográficas y climáticas de la zona dificultan la llegada de los combatientes por medios aéreos.
Al respecto, el director de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales, Crio. Marcelo Torrico, comentó que desde el día 24 de septiembre se está trabajando en este incendio, con cuadrillas que se acercaron al lugar luego de 6 horas de caminata.
En el día de hoy, el jefe de Base El Brete, Marcelo Alba, sobrevoló la zona para relevar el estado de situación y poder planificar las acciones que se van a llevar a cabo en las próximas horas, con la intención de que las cuadrillas continúen trabajando para la extinción del incendio.
En tanto, el Director Torrico provechó la oportunidad para solicitar a la población no prender fuego bajo ningún punto de vista, ni para quemar residuos, restos de poda o por cualquier otro motivo, teniendo en cuenta que la provincia se encuentra en temporada alta de incendios forestales. Además, recordó que estas prácticas están reguladas y penalizadas por la normativa legal vigente.
Para denunciar un incendio forestal en la provincia de Jujuy, se debe llamar inmediatamente a los siguientes números de emergencia: 4271971, 911, 100, 103.