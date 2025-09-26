sueldos a estatales

Desde el próximo miércoles cobrarán sus haberes de septiembre los trabajadores estatales. Ese día lo harán Veteranos de Guerra de Malvinas, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario y Organismos Autárquicos. El jueves 2/10 se acreditarán los sueldos de los agentes de la Administración Central, Ministerio de Salud, de Desarrollo Humano y municipios, mientras que el viernes 3 los de los de Educación de nivel inicial y primario; Educación secundaria, Superior. Por último, el sábado cobrarán los de Organismos Descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoria General y funcionarios.