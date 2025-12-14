Adelantarán la segunda dosis de la triple viral

Ante el descenso de la cobertura vacunal en niños de 5 años y el incremento de brotes de sarampión a nivel internacional como en Argentina, el Ministerio de Salud de Nación anunció que se adelantará la segunda dosis de la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas. La medida fue adoptada por los ministros de Salud provinciales en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) por recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain) y entrará en vigor a partir de 2026. Jujuy no escapa a la medida.

A partir del próximo año, la segunda dosis se aplicará a los 18 meses de vida, en lugar de a los 5 años, mientras que la primera dosis seguirá administrándose a los 12 meses, tal como establece el calendario actual. La decisión surgió como estrategia epidemiológica clave que apunta a reducir el período de vulnerabilidad en los primeros años de vida, cuando los controles pediátricos son más frecuentes, frente a un seguimiento de niños de 5 años, edad actual para la segunda dosis, un poco más irregular.

Aunque Jujuy históricamente mantuvo altas tasas de vacunación, la provincia también implementará el cambio. "En Jujuy no hay casos de sarampión", aclaró Gustavo Echenique, presidente del Colegio de Médicos de Jujuy, quien destacó que la provincia "tiene siempre tasas bastante elevadas de vacunación, con respecto a otras provincias", lo que representa "una ventaja en este contexto".

GUSTAVO ECHENIQUE, COL. MÉDICO

No obstante, destacó la importancia de mantener la vigilancia, sobre todo considerando la situación epidemiológica en Bolivia donde ya se reporta más de 270 casos, en las regiones de Beni y Santa Cruz de la Sierra. Explicó que en Argentina se notificaron 37 casos vinculados a un brote desencadenado por una familia que viajó desde Bolivia hasta la ciudad de Buenos Aires con sarampión activo, generando más de 100 contactos estrechos. "Uno hace poco en Entre Ríos también disparó el sistema de bloqueo", recordó Echenique y elogió la capacidad del sistema sanitario argentino, asumiendo que "está muy bien aceitado para bloquear situaciones y evitar que se disperse el virus".

Consultado por El Tribuno de Jujuy, el pediatra infectólogo José Marco del Pont, del hospital Italiano y profesor adjunto de la Universidad hospital Italiano, explicó la lógica médica detrás de la medida. "Primero que la vacuna contra sarampión o triple viral ya se está dando en dos dosis, con lo cual no es que se incorpore una dosis sino que hay que cumplir con las dos dosis para tener buena cobertura y buena respuesta antigénica para no enfermarse. Esto es lo más importante, dos dosis son necesarias, una sola dosis es insuficiente. Lo que se está planteando básicamente es adelantar la dosis".

Actualmente, la segunda dosis se administra entre los 5 y 6 años. "La idea está relacionada básicamente con la aparición de casos autóctonos y casos de sarampión importado en nuestro país, como así también en muchos otros países latinoamericanos, centroamericanos y por supuesto, en Canadá y algunos brotes en Estados Unidos", dijo. Ante esta circulación viral transfronteriza, "el riesgo de contagio aumenta significativamente", sostuvo.

JOSÉ MARCO DEL PONT, HTAL ITALIANO

Marco del Pont destacó que el sarampión afecta principalmente a personas susceptibles, es decir aquellas que no completaron el esquema de vacunación. "Hoy por hoy, desgraciadamente, en la Argentina hay jurisdicciones donde las tasas de cobertura son muy bajas, con lo cual tenemos mucho susceptible. Entonces, para que esta gente esté adecuadamente inmunizada, lo que tenemos que hacer es adelantar la segunda dosis. En vez de darla a los 5 o 6 años, adelantarla, te diría que entre los 2 y 3 años".

El intervalo mínimo entre ambas dosis es de un mes, por lo que no existe contraindicación para inmunizar más precozmente. "Esto hace que tengamos que adelantar la dosis en etapas más tempranas", afirmó, considerando que los niños comienzan a asistir a jardines y centros de cuidado desde los 18 meses. "Es el momento ideal para llegar a estos chicos y asegurar que estén inmunizados antes de entrar en contacto con grandes grupos".

Además, destacó la gravedad del sarampión. "El comportamiento de este virus salvaje es mucho más agresivo y puede ocasionar incluso la muerte del niño, así que hay que pensarlo", dijo. Añadió un punto crucial, que la vacuna triple viral contiene virus vivos atenuados, por lo que está contraindicada en niños inmunocomprometidos, trasplantados o bajo tratamiento inmunosupresor. "La mejor forma de proteger a este grupo susceptible que no puede recibir la vacuna es que sus contactos estén adecuadamente vacunados", dijo.

Planteó que la inmunización no es solo un acto individual, sino colectivo. "Hay que pensarlo no solamente en que yo quiero cubrir a mi hijo, sino cubrir al amigo de mi hijo, al compañero de mi hijo y cualquier otra persona que por alguna razón sea susceptible". Dijo que si se detecta un caso, "inmediatamente hay que tomar medidas de barrera en todos los contactos para evitar que el virus se empiece a circular en la casa, en el barrio, en donde sea", dijo.

Acercar la vacunación

Sobre la reticencia a vacunar, el especialista del hospital Italiano, José Marco del Pont consideró que si bien existen movimientos antivacunas consideró que "no es un grupo muy importante". Estimó que lo fundamental es la relación entre el pediatra y la familia, "si la familia tiene un muy buen pediatra y él tiene empatía con la familia, es muy poco probable que esa familia no quiera vacunar a su hijo".

Por ello, insistió en la necesidad de acercar la vacunación a la comunidad. "Aunque estén terminando las clases, lo importante sería poder acercarse al lugar donde van a estar los chicos y ofrecer la vacuna, hacer que la gente no tenga que trasladarse, gastar dinero o perder tiempo. Creo que eso es responsabilidad de todos".

Sostuvo que la medida no solo busca proteger a cada niño, sino reforzar la inmunidad colectiva en un momento de creciente circulación del sarampión a nivel global. Sucede que en un mundo interconectado, donde un brote en Bolivia puede llegar en cuestión de horas a Buenos Aires, es clave actuar con anticipación como una mejor defensa.