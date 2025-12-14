Detienen a un pastor acusado de acoso en redes sociales

Un pastor de una iglesia de Gregorio de Laferrere, en el partido bonaerensede La Matanza, fue detenido acusado de abuso sexual simple agravado y acoso sexual virtual contra una niña.

La investigación empezó con la denuncia de la madre de la víctima que encontró mensajes con contenido afectivo y sexual. Según el testimonio de la mujer, el hombre contactaba a la nena a través de Facebook y Whatsapp, le pedía fotos y le enviaba mensajes inapropiados.

Como parte de la causa, la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado hizo dos allanamientos: uno en Cañuelas y otro en Gregorio de Laferrere, donde funcionaba el templo religioso vinculado al caso.

El acusado fue arrestado en su casa de Cañuelas. El operativo estuvo a cargo de la Dirección de Investigaciones de Cibercrimen, con intervención de la Unidad Fiscal Especial en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, bajo la fiscal Lorena Peccorelli, y el Juzgado de Garantías N° 3 de La Matanza.

Durante los procedimientos, la Policía secuestró cuatro celulares, dos notebooks, una videocámara y dos cámaras fotográficas, además de otros dispositivos que serán peritados. En el templo, los policías incautaron un gabinete de CPU, dos pendrives y dos cuadernos con anotaciones que podrían ser clave para la investigación.

Las autoridades confirmaron que el pastor ya tenía antecedentes por hechos similares. Incluso, fue condenado con anterioridad por el mismo delito, lo que fue determinante para ordenar los allanamientos y la detención.

La Justicia informó que una parte central de la investigación estará enfocada en el análisis forense de los dispositivos electrónicos y el material documental secuestrado para determinar el alcance de los hechos denunciados.