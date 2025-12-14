27°
14 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

El tiempo en Jujuy
Australia
María Becerra
Soda Stereo
salud
El Lobatón
Heroe civil
coimas en discapacidad
Palacio Libertad
Araceli González
El tiempo en Jujuy
Australia
María Becerra
Soda Stereo
salud
El Lobatón
Heroe civil
coimas en discapacidad
Palacio Libertad
Araceli González

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1445.00

3884873397
PUBLICIDAD
El tiempo en jujuy

Caluroso domingo en San Salvador de Jujuy

La temperatura máxima estará alrededor de los 33 grados y hay muy bajas probabilidades de tormentas aisladas.

Domingo, 14 de diciembre de 2025 07:59

Antepenúltimo domingo del año y amanece agradable en la Tacita de Plata. A las 8 de la mañana el termómetro marca 17 grados.

Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional anticipa para la capital provincial cielo despejado con bajas probabilidades de tormentas alrededor de las 17 horas. La temperatura máxima seria de 33 grados.

En la zona de los valles y el ramal la temperatura máxima rondara entre los 34 y 38 grados con cielo totalmente despejado.

En Humahuaca la temperatura máxima podría llegar a alcanzar los 29 grados con cielo totalmente despejado.

Mientras que en la ciudad fronteriza de La Quiaca se espera cielo parcialmente nublado sin probabilidades de lluvias y con una temperatura máxima de 25 grados.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD