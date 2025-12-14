Caluroso domingo en San Salvador de Jujuy

Antepenúltimo domingo del año y amanece agradable en la Tacita de Plata. A las 8 de la mañana el termómetro marca 17 grados.

Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional anticipa para la capital provincial cielo despejado con bajas probabilidades de tormentas alrededor de las 17 horas. La temperatura máxima seria de 33 grados.

En la zona de los valles y el ramal la temperatura máxima rondara entre los 34 y 38 grados con cielo totalmente despejado.

En Humahuaca la temperatura máxima podría llegar a alcanzar los 29 grados con cielo totalmente despejado.

Mientras que en la ciudad fronteriza de La Quiaca se espera cielo parcialmente nublado sin probabilidades de lluvias y con una temperatura máxima de 25 grados.