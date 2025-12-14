Araceli González se quebró en llanto al hablar de su relación con Adrián Suar: “Lo amé con toda mi alma y tuve que soltar”

La reciente aparición de Araceli González en el programa La Noche de Mirtha (Eltrece) dejó una de las imágenes más emotivas de la semana. La actriz, reconocida por su trayectoria y por su vínculo con figuras centrales del espectáculo, se quebró en vivo al abordar la relación que mantiene con su expareja y padre de su hijo, Adrián Suar. El momento, cargado de emociones, expuso no solo el dolor personal de la invitada, sino también el impacto que la exposición mediática ha tenido en su vida y la de su familia.

La tensión se hizo palpable cuando la Chiqui indagó sobre la falta de vínculo entre González y Suar. Visiblemente conmovida, la actriz no pudo contener las lágrimas y compartió: “No me llevo. Pero no por una elección mía”. En su reflexión, Araceli profundizó en la dificultad de las relaciones tras una separación, señalando: “Hay veces que las partes eligen que sean así los vínculos cuando se terminan”. Su respuesta, lejos de ser evasiva, dejó en claro que la distancia actual no responde a una sola voluntad.

Al referirse a la dinámica con Suar, González fue directa sobre el peso de las circunstancias externas: “Yo sé que Adrián es un hombre muy poderoso en la televisión y a veces te rodea muchísima gente. No siempre es todo bueno. Es difícil dosificar con quién te quedás y con quién no. Y yo creo que fui la no elegida”. La actriz remarcó que, pese a la distancia, mantiene respeto por el padre de su hijo y por su trayectoria: “Es un hombre muy talentoso, que apostó y cambió la televisión argentina. Muchas veces le digo a Toto que no tiene conciencia de lo que fue su papá”.

La actriz recordó el efecto que la exposición pública tuvo sobre su familia, especialmente en el nacimiento de su hijo Tomás: “Yo le dije a Toto ‘Cuando vos naciste parecía que nacía el príncipe Carlos’”. González diferenció entre la intimidad familiar y la presión mediática: “Esa es la parte linda de la historia, la que se vive en casa. La parte dolorosa es la que queda en la prensa, y con eso yo no puedo hacer nada”. El dolor se hizo aún más evidente cuando, entre lágrimas, confesó: “Yo solté, trabajé mucho soltar. Es un hombre que amé con toda mi alma y tuve que soltar”. La actriz pidió disculpas por su emoción y explicó: “Me hace sufrir mucho ver sufrir a mi hijo. Muchas veces el rol de madre es proteger. Yo me dediqué a proteger a mis hijos y a defender lo que tenía que defender por detrás de cámara. Nunca me interesó hacer prensa con esto”.

González reveló que la protección de sus hijos y la necesidad de reconstruirse fueron determinantes en su decisión de alejarse de la televisión: “Muchas veces me alejé para construirme a mí misma, para dedicarme a Toto y a mi hija”. Además, compartió que los últimos años han sido especialmente difíciles, marcados por la pandemia y la muerte de su madre, Rosa Monteferrario, lo que la llevó a priorizar su bienestar y el de su familia.

En el tramo final de la entrevista, González se refirió a su presente sentimental y familiar con palabras de alivio y gratitud: “Hoy estoy con un hombre hermoso, Fabián Mazzei, que ha sanado muchos dolores. Mis hijos lo aman y es mi presente”.

Tras un proceso de sanación y aprendizaje, la actriz afirma haber encontrado en su entorno actual la estabilidad y el afecto que buscaba para ella y sus hijos.