Caso E.P.L.: la fiscal precisó que la menor se encuentra "en buen estado de salud“

La fiscal que investiga la desaparición de E.P.L. en la ciudad cordobesa de Cosquín sostuvo que la menor estaba en una “situación de estrés” cuando la encontraron este jueves en La Falda, al tiempo que especificó: “Tiene algunas pequeñas lesiones. Se encuentra en buen estado de salud”.

“Se utilizaron drones con detectores de calor para encontrar a la menor y tuvimos 100 efectivos por tandas” durante los rastrillajes, explicó Silvana Pen en la conferencia de prensa brindada en la provincia de Córdoba.

En este sentido, precisó que “se secuestraron 11 celulares” aunque “no hay sospechosos ni detenidos”, a la vez que “no se descarta ninguna hipótesis”.

Pen remarcó que hay secreto de sumario en la causa y mencionó que E.P.L. “tiene raspaduras”, “comió” y “se recuperó” tras permanecer extraviada 24 horas.