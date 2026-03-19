Una adolescente fue atacada en el baño de su colegio en Alto Comedero

Un hecho de violencia escolar conmocionó este jueves al Colegio Secundario N°1 “Crucero ARA General Belgrano”, ubicado en el barrio Alto Comedero. Cerca del mediodía, una alumna de 14 años fue agredida con un arma blanca en el baño de mujeres de la planta alta, lo que activó un rápido operativo en el lugar.

Fuentes policiales indicaron que el hecho fue reportado al 911 alrededor de las 12:18. Al llegar al establecimiento, los uniformados se entrevistaron con directivos y con la madre de la víctima, quien relató lo sucedido. Según el testimonio de la joven, la atacante sería otra adolescente vestida con un buzo negro con capucha, pantalón suelto y cabello rojizo.

Tras la agresión, se dispuso el cierre preventivo de las puertas del colegio para impedir la salida de la presunta responsable. Con ayuda de preceptores y autoridades, se realizó un recorrido por aulas y baños, aunque la búsqueda inicial no arrojó resultados positivos.

La estudiante herida recibió las primeras asistencias en el lugar y luego fue trasladada junto a su madre al hospital Snopek para una atención más exhaustiva. Por disposición de la ayudante fiscal interviniente, se invitó a la familia a radicar la denuncia formal para dar inicio a las investigaciones correspondientes.