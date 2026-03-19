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NARCOMENUDEO

36 demorados, un arma y 17 mil dosis de drogas secuestradas

Durante la primera quincena de marzo se realizaron 46 procedimientos contra el narcomenudeo en distintos puntos de la provincia.

Jueves, 19 de marzo de 2026 17:18

En el marco de operativos contra el narcomenudeo, la Policía de la provincia llevó adelante 46 procedimientos entre el 1 y el 15 de marzo, con un saldo de 36 personas demoradas y detenidas por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Como resultado de los operativos, se secuestraron 6.891 dosis de cocaína y pasta base, y 10.181 dosis de marihuana, además de dos plantines de cannabis.

También se incautaron 28 teléfonos celulares, nueve balanzas de precisión, más de tres millones de pesos en efectivo, tres motovehículos y un arma de fuego, elementos vinculados a la comercialización de sustancias ilícitas.

Las tareas fueron realizadas por la Dirección General de Narcotráfico, en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación, e incluyeron allanamientos, controles en la vía pública y despliegues de personal uniformado y de civil.

El jefe de la Policía, Milton Sánchez, destacó el trabajo articulado con el Ministerio Público de la Acusación y remarcó que “permite avanzar con investigaciones sólidas y operativos eficaces”.

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