36 demorados, un arma y 17 mil dosis de drogas secuestradas

En el marco de operativos contra el narcomenudeo, la Policía de la provincia llevó adelante 46 procedimientos entre el 1 y el 15 de marzo, con un saldo de 36 personas demoradas y detenidas por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Como resultado de los operativos, se secuestraron 6.891 dosis de cocaína y pasta base, y 10.181 dosis de marihuana, además de dos plantines de cannabis.

También se incautaron 28 teléfonos celulares, nueve balanzas de precisión, más de tres millones de pesos en efectivo, tres motovehículos y un arma de fuego, elementos vinculados a la comercialización de sustancias ilícitas.

Las tareas fueron realizadas por la Dirección General de Narcotráfico, en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación, e incluyeron allanamientos, controles en la vía pública y despliegues de personal uniformado y de civil.

El jefe de la Policía, Milton Sánchez, destacó el trabajo articulado con el Ministerio Público de la Acusación y remarcó que “permite avanzar con investigaciones sólidas y operativos eficaces”.