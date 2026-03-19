Por qué Emilia Mernes está enfrentada con Tini Stoessel, María Becerra y Antonela Roccuzzo

Emilia Mernes se convirtió en “la mala” de la película y sería foco de un “unfollow” de parte de muchas famosas a raíz de las presuntas actitudes que habría tenido con Tini Stoessel y María Becerra. De acuerdo a lo que informó Yanina Latorre en Sálvense quien pueda (América TV), las artistas estarían inmersas en “una guerra fría” que implica deslealtad, robo de colaboradores y recelos.

La polémica estalló esta semana cuando la conductora de SQP reveló el detrás de este conflicto que llevaría tiempo en puertas, pero que se mantuvo en secreto ante la mirada de los medios de comunicación.

“Hablé con todo el mundo, los seguidores, los managers, gente de la música… todo. Parece que Emilia tiene mala fama en el ambiente de no ser buena compañera. Ojo que me dijeron que María Becerra también, es de armas tomar, menos [Martina] Tini Stoessel”, soltó la conductora mientras dialogaba con su panel.

Según Latorre, el problema central es que Mernes y Becerra se “detestan”. Las alarmas empezaron cuando Fer Vázquez, de Rombai (misma banda donde la entrerriana dio sus primeros pasos en la música a escala nacional), publicó en su cuenta de Instagram un mensaje dirigido a ella: “Tarde o temprano, todo sale a la luz”.

“Este chico se sintió usado y estafado por Emilia Mernes porque él le dio la primera oportunidad cuando comenzaba su carrera talentosa. Ella entra en Rombai y se pone a cantar con él. Se enamoran y se ponen de novios, hasta que una vez la lleva a Miami y la presenta con Sony Music. Después de firmar un contrato con la discográfica y deja la banda”, contextualizó Latorre y sentenció: “Fer Vázquez la odia”.

De acuerdo a lo que informó la conductora de SQP, en el momento de ascenso, Mernes se separó de Vázquez y poco después le “intentó robar” el equipo de trabajo, los contactos y la coreógrafa. “Desde ese momento es conocida en el ambiente como la ‘choriza de equipos’”, detalló.

En el panel indicaron que en el campo de la música sus exparejas no la querrían. “Siempre hablan de que es muy trepadora, de que quiere crecer, que no le importa pisar cabezas. Y todos con los que hablás dicen que está donde está gracias al Duki, no por el talento, sino por el peso que tiene en el ambiente, que le permite que le abran muchas puertas”, señaló la presentadora de SQP.

El problema habría surgido tras el crecimiento internacional de María Becerra como cantante, algo que habría incomodado a Mernes. Pese a que las artistas se mostraron públicamente como amigas y en el pasado hicieron colaboraciones, en el fondo “se celan” y que una tenga más éxito que otra con un tema “molesta”.

“A María Becerra le molesta la presencia en el medio de Emilia”, detalló la conductora y explicó que en 2024, cuando “La nena de Argentina” hizo su primer River, la entrerriana habría hecho “una gestión paralela para que ese show se caiga”. “Como no lo logró, amenazó a los bailarines, que, para que la gente lo sepa, en la mayoría de las veces los equipos son los mismos para todas las cantantes. Entonces, por miedo a que Duki los dejara sin trabajo, empezaron a bajarse del recital. De hecho, todos los famosos que fueron a ver a Becerra, por miedo a Duki, no subieron fotos en el estadio”, agregó Latorre.

Según confirmó la conductora, a partir de este gesto inició “un odio total” para con la entrerriana y concluyó con una anécdota que sorprendió a su panel: “Hace un tiempito Emilia fue a un bar con 40 personas y adentro estaba la hermana de María Becerra. Me contaron que la hizo echar de ese boliche”.

En cuanto al distanciamiento con Stoessel, Latorre explicó que Becerra y la “Triple T” se unieron en un tiempo difícil para ambas. “Por ahí fue la depresión que pasó Tini y que María no la pasó bien con la pérdida de su embarazo. Eso las juntó”, especuló la expanelista de LAM (América TV).

“Dicen que, como María tiene tanto carácter y Tini no es conflictiva, es más influenciable, no le gusta confrontar y yo creo que es porque está un paso más arriba. Habría aprovechado la volteada. Salieron, se tomaron dos vinos y María le ‘puso la cabeza así’ a Tini sobre Emilia. Y ahora es una guerra”, añadió.

Ni Antonela Roccuzzo sigue a Emilia Mernes en Instagram

“Una persona allegada a Antonela me lo contó. Fue hace diez días que dejó de seguir a Emilia. Roccuzzo hizo una limpieza de las personas a las que seguía a partir de todo lo que pasó con la foto de Lionel Messi con Donald Trump. Todo el mundo le empezó a pegar a Messi y a dejarlo de seguir. En el medio la vio a esta, con la que no tenía onda, no le gustaba y la dejó de seguir”, relató Latorre en coincidencia con las figuras públicas que no querrían a Mernes. “Me dicen que Antonela dejó de seguir a esta chica un poco por solidaridad con Tini”, puntualizó.