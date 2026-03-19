Cedems convoca a una marcha de antorchas este viernes

Docentes nucleados en el Centro de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) convocaron a una marcha de antorchas que se llevará a cabo este viernes 20 de marzo en la capital jujeña.

La concentración está prevista para las 18:30 en Plaza Belgrano, desde donde se desarrollará la movilización, pidiendo la reapertura de paritarias al considerar insuficiente la propuesta actual.

Desde la organización invitaron a participar a docentes y trabajadores estatales, con el objetivo de visibilizar la situación del sector y plantear sus demandas.

Bajo la consigna “cuando la educación se defiende, el pueblo se enciende”, la convocatoria busca reunir a todo el sector docente.