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Cedems convoca a una marcha de antorchas este viernes

La concentración está prevista para las 18:30 horas en Plaza Belgrano.

Jueves, 19 de marzo de 2026 18:47
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Docentes nucleados en el Centro de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) convocaron a una marcha de antorchas que se llevará a cabo este viernes 20 de marzo en la capital jujeña.

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La concentración está prevista para las 18:30 en Plaza Belgrano, desde donde se desarrollará la movilización, pidiendo la reapertura de paritarias al considerar insuficiente la propuesta actual. 

Desde la organización invitaron a participar a docentes y trabajadores estatales, con el objetivo de visibilizar la situación del sector y plantear sus demandas.

Bajo la consigna “cuando la educación se defiende, el pueblo se enciende”, la convocatoria busca reunir a todo el sector docente. 

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