Música, baile y artesanías en Plaza España

La Secretaría de Cultura de la Provincia invita a toda la comunidad a disfrutar de una nueva edición del Especial Navidad de los Ciclos Musicales, una propuesta cultural que este año se integra a la VI Feria Provincial del Mercado Artesanal de Jujuy. Con espectáculos para toda la familia, música en vivo, ballet, voces locales y el acompañamiento de artesanos de toda la provincia, la agenda promete llenar de color y tradición las tardes de diciembre en Plaza España. La entrada será libre y gratuita.

Las actividades iniciarán el sábado 13 de diciembre, a partir de las 18.30, con un primer encuentro donde se presentarán el Ballet Juventud Prolongada, Taty Domínguez, Jujeños y Tony Izquierdo, dando inicio a un ciclo que reunirá a artistas reconocidos y al talento local emergente. El domingo 14, también desde las 18.30, el público podrá disfrutar de Milongueros 360°, Daniel Vedia, Elena Mattos y Coroico, en una tarde que combinará música popular, interpretaciones vocales y ritmos tradicionales.

El jueves 18 de diciembre, desde las 19.00, el escenario recibirá al Coro Kamay, que aportará un repertorio especial para esta época del año. La programación continuará el sábado 20, nuevamente desde las 18.30, con las presentaciones del Ballet Mama Pacha, Ismael y su grupo Libera2, Norma de América y Ternura, ofreciendo una jornada cargada de energía, danza y música para todas las edades. Finalmente, el domingo 21 de diciembre, desde las 18.30, será el turno del Coro Vientos de Tarde, Música con Alas, Oriana Reyes y Angelo Aranda, quienes cerrarán el ciclo con una propuesta diversa y festiva.

La Secretaría de Cultura destaca que estas actividades buscan promover el encuentro de las familias jujeñas, fortalecer el vínculo con las expresiones artísticas de la provincia y acompañar el trabajo de artesanos y emprendedores locales, quienes también formarán parte de la VI Feria Provincial del Mercado Artesanal.