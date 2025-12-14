Un joven murió en el río Lavayén

Un joven perdió la vida en la tarde del sábado tras lanzarse al río Lavayén para salvar a dos niños que se estaban ahogando, en un trágico suceso ocurrido en la zona conocida como El Lobatón, perteneciente a la localidad de Rodeíto.

De acuerdo a los primeros informes, el joven, cuyo nombre se aguarda confirmar, se encontraba en el lugar compartiendo una jornada con familiares y amigos cuando advirtió que los dos menores presentaban graves dificultades para salir de la corriente.

Sin pensarlo dos veces, se arrojó al agua y logró auxiliarlos, llevándolos a un lugar seguro. Sin embargo, minutos después, y por causas que son objeto de investigación, el propio joven desapareció bajo la superficie, sin lograr regresar a la orilla.

De inmediato se dio inicio a un amplio operativo de búsqueda en el cauce del río. Intervinieron de manera coordinada efectivos de la Comisaría Seccional 53 de Rodeíto, personal de la Policía Rural de El Lobatón, la Delegación Comunal y Bomberos Voluntarios.

Tras de una hora de rastreo, aproximadamente a las 19:30, los equipos de rescate localizaron el cuerpo sin vida del joven. Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias exactas del fatal desenlace.