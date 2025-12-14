33°
Tendencia

El top 10 de las mejores películas navideñas

Diciembre trae la Navidad y con él salen a la luz en los catálogos las mejores poducciones de la época.

Domingo, 14 de diciembre de 2025 15:09

La llegada de diciembre transforma también los consumos culturales y, como cada año, las películas navideñas vuelven a ocupar un lugar central en las plataformas de streaming

Las mejores 10 películas navideñas

  1. Mi pobre angelito (Home Alone, 1990): es el clásico absoluto de Navidad. Humor familiar, nostalgia noventosa y una historia simple que funciona siempre. Kevin vs. los ladrones ya es parte del ADN navideño. Se puede ver en Disney+.
  2. Duro de matar (Die Hard, 1988): aunque parezca extraño, es una película navideña. Transcurre en Nochebuena y redefinió el cine de acción. Ideal si querés Navidad con adrenalina. Se puede ver en Diseny+.
  3. El Grinch (How the Grinch Stole Christmas): basada en el clásico de Dr. Seuss, El Grinch es una historia central del cine navideño porque aborda el costado menos idealizado de las fiestas: la soledad, el rechazo y el consumismo excesivo. Se puede ver en Netflix.
  4. The Holiday (2006): cuenta con romance, paisajes invernales y clima cozy total. Perfecta para una Navidad tranquila, con amor y algo de melancolía. Se puede ver en Netflix o Prime Video.
  5. El expreso polar (The Polar Express, 2004): es visualmente impactante y con un mensaje fuerte sobre creer. Una experiencia navideña clásica, sobre todo para chicos. Se puede ver en HBO Max o Prime Video.
  6. El extraño mundo de Jack (1993): con una Navidad distinta, estética única y música inolvidable. Ideal si querés salir del molde tradicional. Se puede ver en Disney+.
  7. Realmente amor (Love Actually, 2003): varias historias cruzadas, emociones fuertes y una banda sonora icónica. Resume el espíritu navideño desde distintos puntos de vista. Se puede ver en Prime Video.
  8. Elf (2003): Will Ferrell en su versión más entrañable. Comedia pura, inocente y muy navideña, ideal para ver en familia. Se puede ver en HBO Max.
  9. Klaus (2019): es una joya moderna, con una animación espectacular, historia emotiva y una reinvención inteligente del mito de Papá Noel. Se puede ver en Netflix.
  10. Cuento de Navidad (A Christmas Carol, versión animada 2009): Dickens en estado puro. Redención, espíritu navideño y reflexión. La versión animada suma impacto visual. Se puede ver en Disney+
