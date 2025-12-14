San Antonio honró a la Inmaculada Concepción

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, acompañó a la comunidad de San Antonio en las actividades especialmente programadas por la celebración patronal de la Inmaculada Concepción.

El programa de actividades incluyó el izamiento de la Bandera, el tradicional Tedeum, desfile cívico y procesión en honor a la patrona del pueblo.

En la oportunidad, el gobernador destacó “la importancia de acompañar a la comunidad en una celebración tan significativa”, remarcando “el valor de la fe y las tradiciones que convocan no solo a los habitantes de San Antonio, sino también a vecinos de localidades cercanas”.

Asimismo, expresó su agradecimiento por la invitación y felicitó al pueblo por “mantener viva una festividad que forma parte de la identidad local".

Por otra parte, Sadir hizo referencia al trabajo que viene realizando el Gobierno de la Provincia en materia de infraestructura vial, destacando “el esfuerzo sostenido con recursos propios para avanzar en la mejora y pavimentación de rutas provinciales y nacionales estratégicas”.

En ese marco, resaltó “los avances en rutas provinciales cercanas a San Antonio" y puntualizó la importancia de la Ruta Nacional Nº 34, “una obra de gran magnitud que había permanecido paralizada durante más de ocho años y que hoy se encuentra en ejecución gracias al aporte provincial”.

Sadir enfatizó que estas obras “son fundamentales no solo para mejorar la circulación y la conectividad entre localidades, sino también para fortalecer la producción y el desarrollo regional, en especial por tratarse de corredores clave para la integración y el crecimiento económico”.

El mandatario provincial estuvo presente junto al intendente anfitrión, Álvaro de Bedia; el secretario de Cultura de la Provincia, José Rodríguez Bárcena; funcionarios municipales y vecinos.