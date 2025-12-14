Proyectan la creación de nuevo corsódromo

SAN PEDRO (Corresponsal)

Esta semana, durante la presentación de la Comisión Ejecutiva de Corsos 2025/2026, el intendente Julio Bravo anunció la puesta en valor de un proyecto para la creación de un Corsódromo en el predio La Mielera que permita sacar los corsos del centro de la ciudad y llevarlos a un lugar más adecuado debido al enorme crecimiento que han tenido los carnavales sampedreños.

Bravo afirmó que "la decisión de nuestro gobierno municipal es que en un plazo de dos años los corsos dejen de hacerse en el centro de la ciudad y se trasladen al corsódromo que vamos a construir en el complejo La Mielera".

El proyecto será presentado a finales de la semana próxima para que la comunidad de San Pedro conozca los detalles y objetivos del mismo. El titular del ejecutivo adelantó que la avenida principal del corsódromo tendrá una longitud de 700 metros, casi 200 más, comparado con el corsodromo de Gualeguaychú en la provincia de Entre Ríos, que solo tiene 510 metros.

A lo largo de esa avenida habrá tribunas que serán construidas en los talleres de la municipalidad, sectores de sillas y otra parte destinada a confiterías (priorizando las que estuvieron históricamente en el centro de la ciudad). Aquellos que decidan apostar por este proyecto deberán sumarse e invertir para trabajar con la modalidad food truck.

VISTA AÉREA | CIRCUITO OFICIAL DE CORSOS DE SAN PEDRO.

En 2026 comenzarán las primeras obras, como ser la construcción de la red de cloacas, cordón cuneta y la pavimentación de esta avenida principal del corsódromo.

También se contempla la participación activa de los artistas del carnaval que tendrán la posibilidad de instalar sus puestos de venta de comidas y bebidas si así lo desean. Esto les permitirá recaudar dinero para solventar los gastos que representa el armado de los trajes para una comparsa, entre otras cosas.

En el proyecto también estaría contemplado una gran superficie para estacionamiento. También la organización de un sistema de transporte que lleve a los turistas y espectadores locales hasta el predio del corsódromo que está ubicado en la zona sur de la ciudad.

Todo esto, -dijo el mandatario sampedreño-, se irá discutiendo en el proceso e incluso el proyecto será enviado al concejo deliberante en marzo del año que viene. Mientras tanto se mantendrán reuniones y se hablará con los artistas del carnaval para que ellos también hagan sus aportes.

Finalmente expresó, "este es el salto de calidad que nos merecemos los sampedreños".

Una nueva Comecor

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, llevó adelante la presentación de la Comisión Ejecutiva de Corsos (Comecor), organismo que tendrá a su cargo la organización del Carnaval de Verano 2026, una de las celebraciones culturales más importantes.

El intendente Julio Bravo destacó en el acto de presentación la incorporación de jóvenes y profesionales que trabajan son externos al municipio "para brindar la transparencia necesaria en todo lo referido a la organización", precisó.