J Rei sorprendió a María Becerra al mostrarle su tatuaje

Maria Becerra vivió un intenso momento de emoción durante su concierto a causa de su pareja, JRei y ahora se supo cuál fue el motivo de su llanto en pleno recital

Ocurrió durante su show en River, el cantante le reveló a la “Nena de Argentina” un nuevo tatuaje que provocó la interrupción del recital por unos segundos porque Becerra no pudo contener las lágrimas.

Ante la mirada de los más de 85 mil espectadores la pareja se abarzó y contunuaron con el espectáculo. Sin embargo, este gesto generó diversas especulaciones hasta que finalmente el propio Julián Reininger develó el misterio en redes sociales.

El artista publicó una foto en sus historiias donde se pueden ver la frase que despertó tanta emoción en Becerra. “María de los Ángeles: ahora te amo más porque compartimos unos ángeles”. El mensaje hace referencia a los dos embarazos que la pareja perdió, una experiencia dolorosa que los marcó profundamente.