Reconocimiento nacional para el hospital de Yuto

El Ministerio de Salud de Jujuy anunció que el Hospital "San Miguel" de Yuto fue distinguido recientemente como “Establecimiento de Salud comprometido con la Calidad”, tras un proceso de mejora continua a partir de criterios delineados por el Ministerio de Salud de la Nación.

El reconocimiento con validez a diciembre de 2027, fue otorgado por la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud tras la instancia de Autoevaluación de Buenas Prácticas para la Mejora de la Calidad en los Servicios de Salud, destacando especialmente “el compromiso con la mejora en base a los criterios de calidad y seguridad de la atención sanitaria” en base a la Resolución Ministerial 1744/2021.

El Hospital de Yuto, referente en la zona sanitaria de Ramal II avanza de manera comprometida, responsable y en constante crecimiento dada la calidad humana y profesional de cada uno de los agentes que se desempeñan en la institución, demostrando vocación con la mejora para la atención a la comunidad jujeña.