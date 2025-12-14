Talleres y Zapla en duelo clásico

Se juegan los primeros 90 minutos entre Atlético Talleres y Altos Hornos Zapla. Hoy desde las 18 se espera un clásico vibrante en el estadio "Plinio Zabala" con el arbitraje de David Serapio de la Liga Departamental por la tercera ronda de la fase de playoff del Regional Federal Amateur.

Ambos equipos en las últimas ediciones del certamen se armaron para ser protagonistas, y por cuestiones del destino se cruzaron varias veces siendo con resultado a favor en diferentes oportunidades para ambos equipos.

Por eso no es un partido más, independientemente que saben, el que pierde en esta instancia se vuelve a casa, tendrá el condimento de un duelo que se espera se desarrolle a estadio lleno, primero solamente con público del "expreso" y en la revancha, con la gente del "merengue".

Talleres, conducido por Nazareno Godoy, llega de eliminar a Monterrico Sur, sobre todo en la revancha logrando una victoria con autoridad, en la cual se pudo ver en acción lo que el DT pretende de sus dirigidos.

De entrada, nuevamente no podrá estar Diego Magno, ya que el experimentado delantero nacido en la provincia de Salta, se está recuperando de una lesión muscular que lo marginó justamente de las últimas presentaciones.

Igual, la idea del técnico y por lo apreciado en la semana, repetiría la misma formación aplicando el refrán del tablón de "equipo que gana no se toca".

ZAPLA | INTENTARÁ SACAR UN RESULTADO POSITIVO ATENDIENDO QUE DEFINE LA SERIE DE LOCAL.

Por el lado de Zapla, si bien ganó la zona, los dirigidos por Facundo Zamarián no convencían, no obstante la llave de inicio de los playoff se impuso con claridad ante Deportivo Luján ganando los dos partidos.

Desde la dirigencia del club periqueño esperan contar con un buen marco de público, por lo que las puertas del estadio se habilitarán desde muy temprano, lo mismo que las boleterías ubicadas sobre calle Villafañe.

El costo de la entrada general se fijó en 15 mil pesos, mientras que para el acceso a la zona de plateas tendrá un adicional. Habrá un importante operativo de seguridad que se diagramó a través de la policía de Perico de manera conjunta con la dirigencia del club con el objetivo de vivir una fiesta del fútbol.

El “millonario” en Pocitos

Atlético San Pedro, el otro equipo jujeño que sigue en carrera, visita hoy a Sportivo Pocitos desde las 17 en el estadio "La Fortaleza Blanquiazul". El árbitro del encuentro será arbitrado por Aníbal Alfaro de Salta.

El "millonario" llega de eliminar por penales a Castañares en una serie que tuvo mejor actuación en la ida desarrollada en la vecina provincia de Salta que en la revancha.

Por eso Juan Méndez reconoció que "trabajamos toda la semana, preparamos el partido concentrados, enfocados, estamos tranquilos".

ATLÉTICO SAN PEDRO | SE CONCENTRÓ EN POCITOS A LA ESPERA DEL PARTIDO DE HOY.

El capitán de Atlético San Pedro destacó que "lo que venimos trabajando a lo largo de cada semana, enfocándonos en lo que vamos a hacer nosotros, obviamente sin descuidar del rival que nos conocen y los conocemos, ya los enfrentamos en ediciones anteriores".

La idea del elenco "rojo" es llegar lo más lejos posible en el certamen que hace disputar el Consejo Federal, por eso aspiran a un resultado positivo "es lo que buscamos desde un principio, ojalá tengamos un buen partido allá y después definir en casa", sostuvo.

Al ser el partido de ida, los dirigidos por Carlos Morales Santos saldrán a hacer diferencias desde el inicio ante un rival que de local se hace fuerte, pero además en las últimas temporadas fue cuestionado por visibles fallos arbitrales que lo favorecieron.

Recordemos que Mitre protestó el partido ante los de Pocitos y en el Consejo Federal no le dieron vista a la nota.