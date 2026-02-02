Comienzo de semana con tormentas aisladas

Inicia una nueva semana, la primera del mes de febrero, y si bien ayer comenzó con tormentas en gran parte de la provincia para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que en San Salvador de Jujuy y alrededores será un día con una mañana con lluvias aisladas y para la tarde y la noche de hoy se esperan tormentas aisladas con máxima de 24 grados.

En Humahuaca que hoy está de fiesta por celebrar el día de su Santa Patrona la Virgen de la Candelaria tendrá una mañana con cielo parcialmente nublado y para la tarde y la noche de hoy se espera tormentas aisladas con una temperatura máxima de 22 grados.

En La Quiaca será una mañana con cielo ligeramente nublado y se espera para la tarde y noche de hoy cielo mayormente nublado sin probabilidades de lluvias con una temperatura máxima de 21 grados.