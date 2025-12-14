Australia: El momento en el que un civil logró desarmar a uno de los tiradores

El estacionamiento cercano a Bondi Beach era un escenario de pánico. Los disparos aún resonaban cuando un hombre vestido con una camisa blanca decidió correr hacia el peligro. El video, grabado por un testigo, muestra el momento exacto en el que el civil se abalanza por sorpresa contra uno de los atacantes, que todavía disparaba su arma.

Las imágenes capturadas en medio del caos muestra como el hombre emerge desde detrás de un coche estacionado, corre entre los autos y alcanza al tirador por la espalda. El atacante no llega a reaccionar. El civil lo toma del cuello y lo derriba. Ambos forcejean durante varios segundos hasta que finalmente logra arrebatarle el arma.

Algunos títulos citaron el video en los medios del mundo reflejando la reacción inmediata: “El tipo es súper valiente”.

El atacante cae al suelo y comienza a arrastrarse hacia atrás. El civil, ya con el arma en su poder, lo apunta en posición defensiva. El agresor se pone de pie y huye.

Otro hombre aparece en escena para apoyar al civil, mientras el atacante se aleja corriendo. A pesar de tener el control del arma y la situación, el hombre no dispara. Permanece apuntando hasta que el agresor se pierde de vista. Luego baja el arma, la apoya contra un árbol y levanta las manos, en un gesto de rendición ante la posible llegada de la policía.

Instantes después, el civil vuelve a correr tras el atacante con un objeto en la mano y lo lanza en su dirección sin alcanzarlo. El agresor continúa su huida hacia un puente, donde se encontraba el segundo tirador, aún armado, que seguía disparando y lo llama para que lo siga.

Más tarde, un pariente del héroe, que arriesgó su vida para tomar el arma de uno de los atacantes, contó que el hombre recibió dos disparos cuando luchó con el pistolero.

El acto del civil fue ampliamente elogiado por las autoridades australianas. El primer ministro, Anthony Albanese, calificó el ataque como “incomprensible” y destacó la intervención de quienes enfrentaron a los atacantes.

“Hoy hemos visto a australianos correr hacia el peligro para ayudar a otros. Estos australianos son héroes y su valentía ha salvado vidas”, afirmó el domingo.

El tiroteo ocurrió durante el evento “Chanukah by the Sea”, una celebración judía realizada en Bondi Beach por el inicio de la festividad de Hanukkah. Según informaron las autoridades, dos hombres armados mataron al menos a 11 personas. Uno de los atacantes murió tras ser abatido por la policía y el segundo fue arrestado y permanece en estado crítico.

Al menos 29 personas resultaron heridas, incluidos dos policías, de acuerdo con el comisionado de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon. Las autoridades declararon el hecho como un ataque terrorista.

“Este ataque fue diseñado contra la comunidad judía de Sídney”, declaró el primer ministro del estado, Chris Minns.

La policía informó que la operación continuaba y que se investigaban varios objetos sospechosos en la zona, incluido un artefacto explosivo improvisado hallado en uno de los vehículos de los sospechosos. Los servicios de emergencia acudieron al lugar tras recibir reportes de disparos alrededor de las 18:45.

En medio de la masacre, el video del civil que decidió no huir y enfrentó a uno de los atacantes se convirtió en una de las imágenes más impactantes del ataque en Bondi Beach.