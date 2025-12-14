Estudiantes campeón del Clausura por penales

Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Clausura de la Liga Profesional al imponerse ante Racing Club 5 a 4 por penales, luego de haber igualado en el tiempo reglamentario y suplementario 1 a 1. La final se desarrolló en el estadio "Madre de Ciudades" de Santiago del Estero.

El primer tiempo fue cambiante y mostró al "pincha" mejor parado en los primeros 20 minutos, presionando mucho y exponiendo un enorme despliegue que le provocó un desgaste progresivo. La más clara la tuvo Carrillo, que recibió un excelente pase filtrado de Román Gómez pero vio como Cambeses le sacó con la mano izquierda su fuerte remate dirigido al primer palo.

Sobre el tramo final, Racing se acomodó mejor y dispuso de algunos acercamientos a Muslera, sobre todo con Vergara y un cabezazo de Colombo.

Carrillo tuvo su gran oportunidad nuevamente en el arranque del segundo tiempo pero no logró conectar con certeza un centro en el área chica. La parte complementaria de a poco fue mermando en su nivel, con ambos equipos cansados y arriesgando poco para no perder el duelo. Sin embargo, sobre el final Racing golpearía fuerte.

A los 36 minutos, "Maravilla" Martínez picó en punta luego de superar el duelo con Núñez y, una vez mano a mano con Muslera, retrocedió y la picó por encima del uruguayo y los defensores que llegaban a cubrir. El 1 a 0 hizo delirar a todo el público académico y vislumbraba una corona para los de Costas, pero habría un capítulo más.

Ya en el tiempo de descuento con Sosa y Tobio Burgos en la cancha, el "Principito" Sosa lanzó un tiro libre perfecto proveniente de una falta increíble de Rojas y Carrillo saltó con un cabezazo sensacional que puso el 1 a 1. Así, contra todo pronóstico, el juego vio el tiempo suplementario.

Durante el tiempo suplementario, Racing tuvo la más clara, pero no pudo definir. Por eso se definió en los penales y el "pincha" fue certero anotando por intermedio de Sosa, Alario, Tobio Burgos, Meza, Rodríguez.