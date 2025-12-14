José kast es el nuevo presidente electo de Chile

El candidato derechista José Antonio Kast se impone en el balotaje presidencial de Chile con un 59,83% de los sufragios, (1.795.505 votos), por sobre la aspirante comunista Jeannette Jara que esta logrando un 40,17% (1.205.515).

Así lo informó minutos después de las 19 hora local (la misma hora en la Argentina) el Servicio Electoral de Chile (Servel) cuando se escrutaron un 25 por ciento de las mesas electorales.

Si bien falta escrutar un 75 por ciento de los votos emitidos, los 20 puntos de diferencia que le saca Kast a Jara hace muy difícil que esa tendencia pueda revertirse.

La elección de hoy es la segunda vuelta de la realizada en octubre pasado, para elegir al sucesor del izquierdista Gabriel Boric, que deberá asumir la presidencia chilena el 11 de marzo próximo.

Kast emitió su voto en la localidad de Paine y expresó en su cuenta de X: "La campaña terminó. Los políticos dejamos de hablar. Hoy es hora de la ciudadanía, para que se exprese con libertad y fuerza. ¡Viva Chile!“.

En tanto Jara, candidata de Unidad por Chile, votó en una escuela de la comuna de Conchalí y aseguró en sus redes sociales: “Hoy es el día en que Chile decide su camino. Un país más justo, más seguro y donde vivir bien no sea un privilegio de unos pocos, sino un derecho”.

Boric, por sus pate destacó que la de hoy fue una jornada electoral “ejemplar”, y dijo que “Chile es uno solo y quien sea electo presidenta o presidente recibirá todo el apoyo institucional desde el primer momento para hacer el traspaso como honra nuestra tradición republicana”, aseguró en su cuenta de X.