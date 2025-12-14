Top 5: las películas que se convirtieron en clásicos navideños en los hogares

Con la llegada de diciembre, las reuniones familiares, el calor y las fiestas de fin de año, hay algo que se repite casi tanto como el brindis: volver a ver esas películas que ya son parte de la tradición navideña. A lo largo del tiempo, algunos films lograron instalarse en los hogares como verdaderos clásicos, atravesando generaciones y manteniéndose vigentes año tras año.

Este es el Top 5 de películas que se convirtieron en infaltables durante la Navidad:

El Grinch (2000)

La versión protagonizada por Jim Carrey se transformó en un ícono de las fiestas. Con humor, crítica al consumismo y una estética inolvidable, la historia del personaje que detesta la Navidad pero termina redescubriendo su verdadero significado es una de las más elegidas cada diciembre.

El extraño mundo de Jack (1993)

La obra de Tim Burton rompió moldes y conquistó tanto a chicos como a grandes. Su mezcla de Halloween y Navidad, sumada a su estilo oscuro y musical, la convirtió en un clásico alternativo que se repite todos los años.

Mi pobre angelito (1990)

Probablemente la película navideña más vista de la historia. Las aventuras de Kevin McCallister, olvidado en su casa durante las fiestas, son sinónimo de Navidad para millones de familias y siguen funcionando como el primer día.

Los fantasmas de Scrooge (2009)

Esta adaptación moderna del clásico “Cuento de Navidad” de Charles Dickens renovó la historia del avaro Ebenezer Scrooge. Con animación y un mensaje profundo sobre la redención, se volvió una opción recurrente en las fiestas.

El regalo prometido (1996)

Una comedia familiar que refleja el caos previo a la Nochebuena. Protagonizada por Arnold Schwarzenegger, muestra con humor la presión de conseguir el regalo perfecto y se ganó su lugar como clásico navideño.

Más que simples películas, estas historias forman parte del ritual de diciembre, acompañando cenas familiares, tardes de calor y recuerdos compartidos. Porque, al final, la Navidad también se vive frente a la pantalla.