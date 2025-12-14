El Festival de la Cerveza Artesanal y la Pizza Jujeña celebró su 9° edición

Con una destacada convocatoria, el Centro Cultural Manuela Belgrano fue el punto de encuentro de la 9.ª edición del festival, organizado por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, que conjuga cerveza artesanal, gastronomía de autor y música en vivo. La noche reunió a 6 food trucks, 7 cervecerías locales y 8 bandas sobre el escenario, en un clima festivo marcado por el rock, el blues y el reggae.

Presente en la ocasión, el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, destacó la organización del evento y recordó los inicios de la propuesta, “me acuerdo cuando comenzamos con la primera edición, cuando no faltaron los agoreros de siempre; sin embargo, hubo quienes decidimos asumir el desafío y decir ‘vamos adelante’. Hoy vemos con claridad que la cerveza artesanal llegó para quedarse”.

Millón resaltó que el éxito del festival se debe sobre todo a un salto de calidad en la elaboración de las cervezas locales, “hoy no solo hay variedades sino también calidad, que es fundamental; y a partir de eso tener una movida cultural y turística importante”, y puso en relieve oficialización del Festival de la Cerveza Artesanal y la Pizza Jujeña dentro de la agenda municipal gracias a la fidelización del público, “es muy importante destacar el crecimiento porque no es fácil instalar un evento como este que hoy ya es un evento que todos los años es esperado”.

A su turno, el secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba, sostuvo, “estamos muy contentos por esta novena edición, aprovechando siempre el cierre del año porque también en estas fechas realizamos el lanzamiento de la temporada turística de verano de manera que se conjugan los dos conceptos”.

Córdoba definió que el Festival de la Cerveza Artesanal y la Pizza Jujeña es “un espacio para la exposición y venta de un producto artesanal y jujeño; es un momento -antes del cierre del año- para los amigos, la familia y la gente que quiera disfrutar de este concepto vengan a la Vieja Estación a disfrutar de este espectáculo que conjuga rock, blues, reggae, pizzas y cerveza artesanal”, y expresó “esperamos que la gente lo siga disfrutando y viviendo un espectáculo que está al alcance de todos”.

Por último, el funcionario brindó detalles sobre la organización del despliegue de la novena edición, “hubieron siete cervecerías artesanales y seis food trucks que estuvieron deleitándonos con las pizzas de autor -algunas que se hacen a la parrilla, otras con el método tradicional- y como propuesta cultural tuvimos ocho bandas de rock y un DJ que brindó una sesión con música del mismo género”.