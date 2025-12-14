John Cena se despidió de la WWE

La leyenda de la lucha libre profesional John Cena puso fin a su carrera de 24 años en la WWE con una derrota emotiva en el Capital One Arena de Washington D.C.

La noche del sábado 13 de diciembre se vivió un ambiente de despedida en el que el estadounidense se retiró como uno de los competidores más exitosos de la historia, estableciendo así el cierre de una era para el entretenimiento deportivo.

Cena fue obligado a rendirse ante Gunther mediante una llave de sumisión, acción que no realizaba desde hacía más de dos décadas.

Durante la función Saturday Night’s Main Event, el veterano subió al cuadrilátero por última vez para enfrentar a Gunther, quien llegó a este combate tras ganar el torneo de la WWE, “The Last Time is Now”.

Este torneo tuvo como objetivo seleccionar al rival definitivo del 17 veces campeón mundial. Gunther superó a varios adversarios relevantes y obtuvo su lugar en el evento final tras vencer a LA Knight el 5 de diciembre en Austin.

El desenlace mantuvo atenta a la audiencia del recinto, testigo del momento en que John Cena optó por rendirse, decisión que marcó una despedida emotiva ante una multitud que reaccionó en silencio y con lágrimas.

La carrera de John Felix Anthony Cena Jr., nacido el 23 de abril de 1977 en West Newbury, Massachusetts, abarcó más de dos décadas.

Ingresó a la WWE en 2001 bajo el nombre de The Prototype y debutó en televisión en SmackDown el 27 de junio de 2002, perdiendo su primer combate ante Kurt Angle.

Tras una etapa inicial con bajo impacto, modificó su personaje y se transformó en el “Doctor of Thuganomics”. Esta personalidad, centrada en improvisaciones y rimas, lo catapultó a la popularidad masiva.

Desde su llegada no solo se consagró como campeón en 17 ocasiones, sino que también encabezó en seis oportunidades el evento principal de WrestleMania.

El desarrollo de la figura de Cena coincidió con una transformación de la disciplina. A partir de 2005 se estableció como la principal imagen de la empresa.

Protagonizó rivalidades con luchadores emblemáticos como Randy Orton, Adam Copeland ‘Edge’, Dwayne Johnson ‘La Roca’, y CM Punk.

Su ética de trabajo y su compromiso de reaparición en momentos importantes reforzaron su relación con la WWE. Incluso, incursionó en el cine sin desvincularse por completo de su carrera en la lucha libre, participando en producciones como Peacemaker.

En 2024, tras años de apariciones esporádicas como luchador a tiempo parcial, John Cena anunció en el evento Money in the Bank de la WWE que se retiraría de la actividad de lucha libre en 2025.

Su gira de despedida comenzó oficialmente en el Royal Rumble de enero, con una eliminación a manos de Jey Uso. Semanas después, sorprendió al mundo con un giro de villano en Elimination Chamber, pero al poco tiempo volvió a su papel tradicional.

En abril conquistó por decimoséptima vez el campeonato mundial superando a Cody Rhodes en WrestleMania, aunque luego perdería el título ante el mismo rival en SummerSlam.

La ruta final incluyó enfrentamientos notables ante figuras como Brock Lesnar, AJ Styles, Sami Zayn y Dominik Mysterio. Cena venció a Mysterio y consiguió el Campeonato Intercontinental, logrando así el estatus de Grand Slam Champion, uno de los pocos logros que restaban en su palmarés.

El combate que marcó su despedida duró poco menos de 25 minutos. Durante la fase final, la resistencia de Cena a la llave de Gunther desató un apoyo notable del público hasta que el luchador de Massachusetts cedió.

La escena posterior reunió a compañeros del vestuario para rendir homenaje: CM Punk y Cody Rhodes subieron al ring y ofrecieron sus cinturones a Cena en señal de respeto, mientras Paul “Triple H” Levesque le presentó un video alusivo a su trayectoria.

Cabe destacar que el legado del luchador también se refleja fuera del ring, pues consiguió más de 650 deseos a niños a través de la fundación Make-A-Wish.

El emblemático gesto de la mano “You can’t see me” (traducido al español como “No puedes verme”) se convirtió en un símbolo de la cultura popular, originado en una broma familiar cuando fue desafiado por su hermano a imitar el baile del rapero Tony Yayo.