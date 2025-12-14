36°
TEMAS

coimas en discapacidad
Palacio Libertad
Araceli González
salud
veinte años
Gobierno
El Lobatón
Estela Díaz
John Cena
Propuesta electoral

Mañana se lanza en Jujuy el Movimiento Derecho al Futuro

Estela Díaz viene a consolidar en la provincia la política de Kicillof y fortalecer la construcción del espacio a nivel nacional.

Domingo, 14 de diciembre de 2025 16:38
Bonaerenses | Estela Díaz ministra del gobernador Axel Kicillof dedicados a la construcción de su propuesta electoral.

Con la presencia de Estela Díaz, ministra del gobierno de Axel Kicillof junto al secretario General de la CTA de los Trabajadores, Santiago Hamud, mañana a las 10 en Las Heras 970 de esta ciudad se inaugurará la sede del Movimiento Derecho al Futuro; y desde las 15 en Humahuaca 270 (barrio Luján), será el acto de lanzamiento del movimiento en la provincia, con participación de militantes, referentes sociales y dirigentes políticos.

Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de género y Diversidad sexual del gobierno bonaerense de Kicillof llega hoy a Jujuy invitada por el gremialista Hamud para dar continuidad en esta provincia y en el NOA, la imparable expansión territorial del MDF, espacio político que lidera el gobernador cada vez más en diferentes provincias del país.

Temas de la nota

