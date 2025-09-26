Vuelve el cepo al dólar

El Banco Central (BCRA) volvió a generalizar la restricción cruzada que impide operar simultáneamente en el mercado de cambios oficial y en los dólares financieros. La medida ya estaba vigente para directivos y gerentes de empresas financieras, pero ahora también para "personas humanas", con el objetivo de frenar el "rulo".

A través de la comunicación "A" 8336, el BCRA determinó que, a partir del 26 de septiembre, cuando una persona o empresa quiera comprar dólares al tipo de cambio oficial, deberá firmar una declaración jurada comprometiéndose a no vender dólar MEP o CCL durante tres meses.

"En todos los casos, la entidad deberá contar con una declaración jurada del cliente en la que deje constancia que se compromete a no concertar, de manera directa o indirecta, compras de títulos valores con liquidación en moneda extranjera a partir del momento en que requiere el acceso y por los 90 días corridos subsiguientes", fue el textual de la autoridad monetaria.

El Gobierno y el BCRA buscan frenar el "rulo" con el dólar CCL

Vale recordar que hace apenas una semana el Central había establecido la misma restricción para accionistas de empresas financieras con participación mayor al 5%, directores de las mismas, síndico o integrantes del Consejo de Vigilancia, y/o parientes cercanos a las personas mencionadas anteriormente.

Según fuentes del mercado, esto estuvo dirigido fundamentalmente a directivos de sociedades de bolsa que, al contar con grandes patrimonios y cuentas en el exterior, podían estar poniendo sus propios CUIT para comprar dólares al tipo de cambio oficial y luego con esas divisas generar oferta en los financieros, maniobra que le permitió a varias compañías cancelar deuda a un tipo de cambio muy similar al mayorista.

Por su parte, fuentes oficiales le confirmaron a este medio que estas últimas medidas se tomaron para frenar el "rulo" impulsado por grandes actores del mercado. Asimismo, señalan que no están vinculadas con un pedido del Tesoro de EEUU, una especulación que había comenzado a circular tras la normativa.

Un reflejo del mencionado arbitraje es que, desde la flexibilización del cepo en abril, el 47,5% de la Formación de Activos Externos (FAE) se dio por operaciones contra cuentas del exterior.

Previo al reciente salvataje del gobierno de EEUU, un informe de PxQ había advertido que el Gobierno se iba a encontrar ante serias dificultades para defender el techo de la banda, “puesto que el precio del dólar paralelo no funciona como válvula de ajuste” y “en una situación de corrida, los u$s14.000 millones del FMI no solo deben enfrentar la demanda encepada en el oficial, sino también la demanda libre en el paralelo”.

Al limitar esta maniobra, el Gobierno pretende reducir la demanda de divisas en el MLC pero, al mismo tiempo, probablemente verá un incremento en la brecha cambiaria.

Cepo al dólar: cómo evolucionaron las restricciones cambiarias en los últimos meses

14 de abril de 2025: se eliminó el cupo de u$s200 para la compra de "personas humanas" en el mercado oficial de cambios y las restricciones cruzadas que las mismas tenían para operar simultáneamente en el MLC y en los financieros. Para este segmento solo permaneció el 30% de recargo para el turismo y las compras con tarjeta de crédito en el exterior.

Mientras tanto, para las empresas solo se flexibilizó el cepo, dado que permanecieron los límites a la compra para atesoramiento, el parking y las restricciones cruzadas. En paralelo, se les permitió el giro de dividendos sin previo aviso para ejercicios comenzados desde el 1/1/25 (recién en 2026 comenzaría ese flujo a demandar divisas). Para dividendos retenidos previos a 2025 y para la deuda de importadores previa a diciembre de 2025 se comenzaron a emitir Bopreales.