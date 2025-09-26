Sandro Dias bate 2 récords en la rampa de skate más grande de la historia

La leyenda brasileña del monopatín Sandro Dias ha hecho historia al batir dos Guinness World Records™ tras lanzarse desde la fachada curva del edificio de 22 plantas Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) de Porto Alegre, Brasil. Durante el proyecto, denominado Red Bull Building Drop, Dias alcanzó una velocidad de 103 km/h, patinando desde una altura de 70 m con una caída de 60 m, que se midió desde el punto más bajo de la rampa hasta la plataforma. Puedes ver los mejores momentos en el vídeo de arriba.

Apodada la "rampa de skate definitiva" por los aficionados locales, la imponente estructura del CAFF, de 88,91 m de altura, se había transformado en una zona de juegos de skate temporal con un revestimiento de madera contrachapada a medida, creando la superficie perfecta para la innovadora caída de Dias.

Partiendo de una altura de 55 m desde el suelo y subiendo gradualmente hasta los 70 m, Dias navegó por la pared casi vertical de la mega rampa con un control extraordinario, alcanzando velocidades comparables a las de los coches que circulan por una autopista, todo ello con un monopatín estándar. La hazaña fue un testimonio de sus décadas de experiencia y dedicación al monopatín. A sus 50 años, su edad no es un obstáculo y sigue superando los límites de este deporte.

Dias realizó un total de cuatro intentos, todos ellos ejecutados con éxito al primer intento. El descenso final del patinador nunca se había intentado durante el entrenamiento, lo que subraya su fortaleza mental y física al aventurarse en territorio desconocido. El descenso final, que batió el récord, duró ocho segundos y Dias descendió a la increíble velocidad de 103,8 km/h.

Los funcionarios de Guinness World Records™ le certificaron "el drop más alto en un quarter pipe temporal" y "la velocidad más rápida en un quarter pipe temporal", alcanzando una velocidad de 103,8 km/h.

Dias dijo que el mensaje clave que quiere compartir es sencillo: nunca renuncies a tus sueños. Este objetivo llevaba 13 años gestándose. "Sabía que era posible, pero casi imposible de conseguir", dijo. "Por muy lejanos que parezcan tus sueños, ¡nunca renuncies a ellos!".

La mega rampa: una leyenda urbana se hace realidad

El edificio gubernamental de 88,91 m de altura había sido objeto de constantes especulaciones en la comunidad skater de Porto Alegre durante décadas. Su forma única inspiró historias y memes virales que imaginaban a alguien patinando por su lateral. Incluso circuló por Internet un clip alterado digitalmente que mostraba a un skater completando el descenso.

Hasta ahora, nadie lo había hecho realmente, pero al conseguir la hazaña, Dias convirtió en realidad esta antigua leyenda urbana, profundamente arraigada en la cultura brasileña del monopatín.

¿Cómo se construyó la rampa?

Se tardó alrededor de un mes en prepararla y otro mes en construir la mayor rampa de skate del mundo a lo largo del edificio gubernamental Centro Administrativo Fernando Ferrari. Para hacer posible el descenso, se construyeron paneles de madera contrachapada a lo largo de la curva exterior del edificio. La superficie de hormigón que había debajo, erosionada y agrietada por años de exposición, no era segura para el monopatín en su estado natural. El revestimiento temporal no sólo protegía la fachada del edificio, sino que también permitía a Dias montar en una línea suave y controlada de arriba abajo.

Se aplicaron múltiples medidas de seguridad para contrarrestar los riesgos asociados a esta hazaña, incluidas almohadas de choque, típicamente utilizadas en MotoGP™, colocadas al final de la rampa, que permitieron a Dias detenerse con seguridad. Además, su equipo personal incluía un protector de columna.