Onda Estudiantil

Termina la FNE con la entrega de premios

Los carroceros y las hinchadas de los 80 hermosos trabajos de capital y el interior serán los protagonistas.

Viernes, 26 de septiembre de 2025 19:58
SECUNDARIO Nº 2 “ROCHA SOLÓRZANO”

Luego de los seis desfiles con puntaje que se disfrutaron en el circuito de la Ciudad Cultural, además de la super concurrida exposición de carrozas, hoy se entregarán los premios al número récord de 80 trabajos estudiantiles que se lucieron en la 74º FNE.

BACHILLERATO Nº 12 DE EL AGUILAR | HOMENAJEAN A SU PATRONA SANTA BÁRBARA.

La cita será desde las 17 para que los carroceros y las hinchadas escuchen frente al palco el lugar alcanzado por sus obras de arte.

COLEGIO “SANTA TERESITA” | EL CARRUAJE REFLEJA LA OBRA DE VINCENT VAN GOGH.

De esa manera y con la presencia de la nueva representante nacional concluirá la exitosa Fiesta de los Estudiantes 2025.

ASOCIACIÓN ARENI | TODOS SUMARON SU TALENTO EN EL HERMOSO CARRUAJE.

BACHILLERATO PROVINCIAL Nº 2

COLEGIO Nº 1 “TEODORO SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE” | DE INSPIRACIÓN CLÁSICA

BACHILLERATO Nº 6 | “LOS PUMAS” DESLUMBRARON CON SU ILUMINACIÓN.

BACHILLERATO Nº 3 (MONTERRICO)

BACHILLERATO Nº 16 “PASO DE JAMA” | CON LOS PERSONAJES DE CHICKEN LITTLE.

