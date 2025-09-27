°
Jujuy, Argentina
Tilcara

Celebraciones litúrgicas en Tilcara por la honra patronal

Masiva participación de la comunidad en el inicio de la novena.

Sabado, 27 de septiembre de 2025 01:00
TENCIÓN | SONIA PÉREZ SIRVIÓ API Y TORTILLAS A LOS SIKUREROS Y COMUNIDAD

En Tilcara sus autoridades municipales y la comunidad comenzaron a participar en las celebraciones litúrgicas por la proximidad de su fiesta patronal en honor a San Francisco de Asís, el 4 de octubre y en honras a Nuestra Señora del Rosario, patrona de la parroquia el 7 de ese mes.

El jueves inicio del programe festivo fue a las 6 con el rosario de aurora y a las 18.30 el rezo de la Novena, una hora después se celebró la eucaristía que tuvo como invitados los vecinos de Alonso, Huara Huasi, El Durazno, Yala de Monte Carmelo, Loma Larga, Molulo, Yaquispampa, Las ánimas, Abramayo, los Talleres libres de artes y artesanías y el municipio.

Al término en el atrio de la iglesia la intendenta Sonia Pérez sirvió api con tortillas a los sikureros y feligresía que participaron agradeciéndoles su presencia e invitándolos a participar en las restantes jornadas hasta la fiesta central.

Hoy y hasta el 3 de octubre proseguirá la novena y la celebración de la eucaristía en el horario señalado anteriormente con participación de diferentes sectores de la comunidad e instituciones intermedias.

En la jornada siguiente a las 8 se producirá el encuentro de imágenes; a las 10 habrá misa seguida por la procesión; al mediodía será el desfile y desde la 15 la Serenata a los santos patronos. El 7 a las 19.30 habrá misa y las 20.30 una procesión por las calles del pueblo.

 

