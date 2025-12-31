Jujuy se consolida como polo audiovisual

El Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy (Iaaj) presentó su Anuario 2025, un documento que reúne el trabajo desarrollado durante el año y refleja la consolidación de una política pública sostenida y estratégica orientada al crecimiento integral de la industria audiovisual provincial. A través de líneas de fomento, programas de formación, acciones de exhibición, innovación tecnológica y proyección nacional e internacional, el Iaaj fortaleció la producción local, amplió oportunidades laborales y profundizó la profesionalización del sector en todo el territorio.

Durante 2025, el Instituto impulsó herramientas concretas de apoyo -concursos, subsidios, programas específicos, incentivos económicos, créditos y capacitaciones- destinadas a acompañar a realizadores, técnicos y emprendimientos audiovisuales. Los resultados alcanzados dan cuenta de un entramado productivo en expansión y de una presencia cada vez más sólida de Jujuy en festivales, mercados y espacios de formación de alcance nacional e internacional, consolidando al audiovisual como un motor estratégico de desarrollo económico, cultural y territorial.

Entre los hitos del año, el Iaaj desarrolló el Plan Jujuy Audiovisual 2025, con un esquema sustantivo de líneas de fomento. En paralelo, el Observatorio 2023-2024 reveló que el Multiplicador de Gasto Estimado indica que por cada $1 aplicado en el sector audiovisual, se generan $0,94 adicionales en la actividad económica de la provincia.

En el marco de la política de atracción de producciones, el Cash Rebate se consolidó como una herramienta clave para fortalecer la industria local y posicionar a Jujuy como destino de rodajes de impacto, promoviendo la contratación de servicios provinciales. En 2025 se destacó el rodaje de "Los Pozos del Diablo", producción chilena-argentina beneficiada por el Cash Rebate 2024, y se seleccionó el proyecto "Galope", de los realizadores jujeños Bruno Barreto y Belén Revollo, con rodaje previsto para 2026.

Producción sustentable

El Instituto promovió el programa Impulsar Audiovisual, en articulación con el Consejo de la Microempresa, con líneas de crédito destinadas a obras y emprendimientos audiovisuales. Asimismo, se implementó la Certificación Jujuy Audiovisual Sostenible, primer protocolo de este tipo en el NOA, desarrollado junto al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, promoviendo estándares ambientales y el rol de Eco Managers formados en la provincia.

El Anuario 2025 reafirma el compromiso del Estado provincial con el fortalecimiento del sector audiovisual como una industria dinámica, sostenible y con proyección de futuro. Con una gestión que articula fomento, formación, exhibición, innovación tecnológica, sustentabilidad y preservación patrimonial, el Iaaj renueva su objetivo de seguir acompañando el crecimiento del audiovisual jujeño y proyectando su identidad al país y al mundo.

De Jujuy al mundo

El Anuario 2025 también destaca el acompañamiento a la participación jujeña en festivales y mercados de Argentina y el exterior, con presencia en espacios de Chile, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, Cuba, Guatemala y distintas provincias, fortaleciendo la proyección del talento local. A lo largo del año, el Iaaj impulsó 9 programas con más de 320 participantes, entre los que se destacan: Un Minuto por mi Tierra, junto a Educación y Ambiente, destinado a estudiantes secundarios de toda la provincia (con 70 participantes y ganadores por región). Laboratorio de Tecnología XR, desarrollado junto a Economía del Conocimiento, Virtuality y la Embajada de Francia, con 22 participantes, 4 proyectos y ganadores que representarán a Jujuy en Virtuality Buenos Aires 2026.

Programas de fortalecimiento productivo como Poné tu Productora en Acción, Aceleradora de Productoras y Emprendimientos, y Creación de Empresas y Emprendimientos Audiovisuales (con 95 participantes), orientados a consolidar la cadena de valor local. En materia de capacitaciones, se realizaron 9 instancias formativas con participación total de 306 personas, abordando áreas clave como videoclips, realización publicitaria, turismo cinematográfico, distribución, producción sustentable, diseño narrativo y cine comunitario.

Enerc Sede NOA

Durante 2025 se consolidó el crecimiento de la Enerc Sede NOA, con la inauguración de la Ciudad de las Artes, nuevo espacio con tres sets de grabación equipados. En el ciclo lectivo se recibieron 31 estudiantes y se puso en marcha la carrera de Animación.

Cine y territorio

El Festival Internacional de Cine de las Alturas celebró su 10° aniversario con 30.959 participantes, 130 proyecciones, 12 sedes, una plataforma virtual y capacitaciones específicas. Además, contó con la visita de lujo del actor Guillermo Francella con su Diálogo de Altura.

Archivo Fotográfico

El Anuario puso en valor el trabajo del Archivo Fotográfico y Audiovisual de Jujuy, que durante 2025 registró el ingreso de 19.602 documentos (audiovisuales, fotográficos y otros), y avanzó en la conservación de fondos de gran relevancia histórica y cultural, fortaleciendo la memoria visual.

“El Ojo del Cóndor”

Entre los proyectos especiales del año, se destaca “El Ojo del Cóndor”, una película de divulgación histórica y científica realizada con Inteligencia Artificial. El proyecto incorporó formación de equipo técnico local e investigación histórica con especialistas. Su finalización está prevista para 2026.

Números 2025

El año cierra con indicadores que reflejan la escala y el alcance de la política pública audiovisual: 6 concursos , 4 líneas de subsidios y 25 proyectos beneficiados, 9 programas y 320 participantes, y 9 capacitaciones con 306 participantes. Impacto económico por rodajes: $357.843.360.