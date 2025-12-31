Incidentes y heridos en las afueras del gremio Soeail

Serios incidentes se registraron ayer en las afueras de la sede del Sindicado de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (Soeail), en Libertador, cuando se realizaba una asamblea convocada por la dirigencia encabezada por Luciano Lezano, que, según opositores, tenía el objetivo de expulsar a delegados que venían acompañando a los despedidos por la citada empresa, pidiendo por su reincorporación.

Según dijeron algunos testigos, entre los que se encontraban dirigentes del Frente de Izquierda, los incidentes se produjeron cuando varias personas pugnaban por ingresar al encuentro, pero se vieron impedidos por personal policial montado a caballo, que habría golpeado a algunos manifestantes. Entre los heridos estaba el abogado Mauro Tabak, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, quien sufrió una herida en la cabeza, por la cual sangraba.

Los manifestantes, entre los que se encontraba el exdiputado nacional Alejandro Vilca (FIT), querían expresar su repudio en la asamblea del gremio, sobre todo por el rol que viene cumpliendo la actual dirigencia que, según denunciaron, responde a la patronal. También criticaron al gobierno provincial por disponer en el lugar de policías del Cuerpo de Caballería para proteger la realización del encuentro.

Cabe señalar que un día antes, alrededor de medio centenar de personas se congregó frente al gremio azucarero para exponer la situación generada por los despidos en Ledesma y lo que vienen padeciendo los trabajadores, afiliados y delegados que reclaman mayores acciones por parte del Soeail.

Esta situación habría provocado el malestar de integrantes de la actual comisión directiva del sindicato, que -de acuerdo a algunas denuncias públicas- habrían maltratado a quienes tomaban parte de la convocatoria, entre ellos dirigentes del Cedems y del Frente de Izquierda, en especial mujeres.

Cabe señalar que para el próximo 5 de enero está prevista la elección de los nuevos delegados del gremio en el ingenio, pero la actual dirigencia estaría buscando impedir la participación del sector opositor, según se denunció.