Falló el Comet y pasó Talleres a semifinal

En concreto, explicó que el mentado sistema Comet se implementó para ser el gran mecanismo de AFA y del Consejo Federal, en todo lo relativo a fichaje de todos los protagonistas del deporte y para poder dar certeza a todas las cuestiones que susciten con respecto al desarrollo de un torneo, si un jugador aparece inhabilitado por cualquier circunstancia, no permitirá el club al que pertenece, agregarlo en la planilla de resultado de partido.

Que, de los elementos probatorios agregados a las actuaciones, se verificó que Talleres realizó el pase interligas correspondiente respecto del Huichulef fue debidamente verificado en el sistema Comet, quedando habilitado para jugar el Torneo Regional, en el cual disputó nueve -9- partidos para dicho club.

Se advierte que no obstante registrar el jugador en cuestión tres transferencias en el presente año, el sistema lo habilitó para participar del torneo, con lo cual no se le puede atribuir al club Talleres responsabilidad alguna, atento a que se trató de una falla del Comet y no de un error administrativo al cargar la transferencia atribuible al mismo.

En consecuencia, corresponde rechazar la protesta presentada por Zapla contra su similar Talleres de Perico, ambos afiliados a la Liga Jujeña de Fútbol, del partido correspondiente a fecha 2, tercera ronda, Región Norte.

Por ello, el Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior; resuelve: 1°) Rechazar la protesta presentado por Altos Hornos Zapla del partido celebrado el día 19 de diciembre del 2025, ordenando se registre el resultado obtenido en cancha consignado en la planilla del partido: Asociación Cultural y Deportiva Altos Hornos Zapla: 1 -un- gol vs. Club Atlético Talleres de Perico: 1 -un- gol (Arts. 32 y 33 del RTP); 2°) Proceder a destinar a la cuenta de Gastos Administrativos el importe que fuera depositado por e la Asociación Cultural y Deportiva Altos Hornos Zapla (Art 21 del RTP) y 3°) Notifíquese, regístrese y archívese.