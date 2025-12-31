Se viene "Muni Verano" para adolescentes en Capital

La propuesta incluye espacios de recreación, cultural y saludable durante las vacaciones, con actividades acuáticas, juegos, música y talleres pensados especialmente para chicos y chicas de entre 13 y 17 años. Las jornadas se desarrollarán los días lunes, miércoles y viernes, de 18 a 20.30, tres veces por semana, y buscan generar un ambiente de encuentro, contención y diversión, priorizando el uso del natatorio municipal recientemente puesto en condiciones.

La invitación fue realizada por el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea quien se refirió a una propuesta recreativa y cultural para el mes de enero, "con el objetivo de recuperar y mejorar el natatorio municipal "Guillermo Poma" ubicado en la punta del parque San Martín". Por lo tanto, agregó "vamos a estar acompañando esta propuesta pensada especialmente para niños y jóvenes de la ciudad, atendiendo a niños y adolescentes los días lunes, miércoles y viernes, en una colonia que busca ser un espacio de encuentro, sano y adecuado, donde puedan compartir, divertirse y aprovechar al máximo este lugar tan concurrido".

Luego la coordinadora del área municipal, Bárbara Benítez manifestó que "la actividad está destinada a adolescentes de entre 13 y 17 años. La idea es ofrecer actividades recreativas, juegos acuáticos, pileta, dinámicas vinculadas a las emociones y otros espacios pensados especialmente para ellos, teniendo en cuenta sus inquietudes, necesidades y encontrar en un lugar de contención, diversión y aprendizaje". Estimó en este contexto, "que los adolescentes puedan hacer de este espacio un parador propio, un lugar de encuentro que se sientan cómodos, contenidos y bienvenidos, en un ambiente sano, pensado especialmente para ellos, donde puedan compartir y disfrutar durante las tardes de verano".

Finalmente, Carolina Pfister, directora de Programas Nacionales, expresó "estamos trabajando con Muni Verano, una propuesta para los jóvenes para disfrutar y aprovechar las vacaciones y tratar de generar un espacio de contención, no solo desde lo recreativo y saludable, sino también desde lo emocional".

“Serán días - aclaró Pfister- donde puedan ser escuchados, compartir lo que están viviendo y acceder a herramientas de atención plena, autocompasión y autocuidado. La idea es que aprendan a cuidarse, a gestionar sus emociones y a transitar estas vacaciones de una manera consciente y positiva", concluyó.