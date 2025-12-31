24°
Ministerio de Educación

Horario especial de atención al público

Será de 8.15 a 12.45 y autenticación de títulos de 8.30 a 12.

Miércoles, 31 de diciembre de 2025 00:00
BARRIO MALVINAS | COMPLEJO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

El Ministerio de Educación informó que, del 5 al 31 de enero próximo, sus dependencias funcionarán con horarios especiales de atención al público. En ese período, la atención general se realizará de 8.15 a 12.45, en todas las oficinas y dependencias del Ministerio. En tanto, el trámite de autenticación de títulos se llevará a cabo de 8.30 a 12, exclusivamente con turno previo.

Capacitación

Hasta el 5 de enero se inscribirá a quienes quieran participar de la capacitación gratuita de Creación de Contenidos Digitales, que se pondrá en marcha dos días después con el módulo "Narrar desde el aire" - Arte en Dron. Se realiza por la web iaaj.jujuy.gob.ar/capacitaciones/ programa-de-contenidos-digitales.

 

