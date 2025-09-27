Implicado en el triple crimen detenido en la frontera

LA QUIACA ( Corresponsal) El escape del implicado fue de película, salió desde Buenos Aires hasta llegar a La Quiaca, Argentina, frontera con Bolivia.

Una vez en esta ciudad fronteriza, burló los controles laxos de Gendarmería Nacional, cruzando por un paso no habilitado hacia Bolivia.

Tras sus pasos, estaban la Brigada de Investigaciones con asiento en esta ciudad puneña, quienes lograron detenerlo cuando el inculpado se encontraba en un hospedaje y luego pretendía dirigirse a la Terminal de Ómnibus.

A partir de ese momento, comenzó una larga espera para que Sotacuro, sea trasladado hasta La Quiaca.

Hecho que se concretó pasadas las 2 de la madrugada de este sábado, en todo el procedimiento intervino el Ministerio Público de la Acusación Jujuy.

El fiscal Alberto Mendivil del Mpa La Quiaca, junto su par de Villazón Raúl Ramírez gestionaron la expulsión de Sotacuro del Estado Plurinacional de Bolivia, luego de corroborarse ingresó ilegalmente.

Esto permitió agilizar esté a disposición de las autoridades argentinos, porque un proceso de extradición lleva más tiempo.

FISCAL MENDIVIL DEL MPA ESTUVO PRESENTE DURANTE EL PROCEDIMIENTO

Una vez cumplidos los trámites migratorios, se procedió a la ejecución de la orden de detención dictada por el Juzgado de Garantías N.º 4 de La Matanza y convalidada por el juez de Control Roberto Assef.

Una vez en La Quiaca, el inculpado tuvo una estricta custodia por parte de efectivos del Cuerpo de Infantería y otras unidades especiales, que dependen de la UR5.

Posteriormente, fue trasladado al hospital “Jorge Uro” para su revisión médica donde estuvo alrededor de media hora, para posteriormente quedar alojado en una celda de la Seccional 17 con asiento en La Quiaca.

FUERTE CUSTODIA POLICIAL PARA EL INCULPADO

Durante la jornada de este sábado será trasladado hacia la capital jujeña, a fin de concretar su entrega a las autoridades judiciales competentes de la Provincia de Buenos Aires.

Desde el Mpa quiaqueño, destacaron a labor conjunta de la Brigada de Investigaciones, la Fiscalía local y las autoridades policiales y judiciales de Villazón (Bolivia) cuya cooperación resultó determinante para el éxito del operativo.

Cabe mencionar, todas las acciones fueron supervisadas con anuencia y seguidas atentamente por el procurador general del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez.