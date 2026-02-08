Amenazó con un cuchillo a un niño y golpeó a un efectivo

Un joven fue detenido tras protagonizar un lamentable episodio durante los festejos carnestolendos en la capital jujeña, donde amenazó a un niño con un arma blanca y atacó a golpes a un efectivo policial.

Según establecieron las fuentes consultadas por este diario, el hecho tuvo lugar el pasado sábado alrededor de las 22 en la intersección de la avenida Forestal y la calle El Arenal del distrito Alto Comedero, donde se realizaban los corsos capitalinos.

Fue en esas circunstancias que un joven de 24 años amenazó con un arma blanca a un niño para que le entregue una lata de espuma con la que jugaba.

Una efectivo de civil y su pareja se percataron del ilícito y confrontaron al inculpado, pero éste se tornó agresivo, vociferó amenazas y los atacó físicamente.

Una comisión policial que recorría el sector fue alertada del episodio, por lo que intervino de inmediato e interceptó al irascible protagonista.

Sin embargo el inculpado se descartó del arma blanca y arremetió con golpes de puños en el rostro de un efectivo hasta derribarlo.

Luego de momentos de suma tensión, el protagonista fue reducido, identificado y al ingresar sus datos al Centro de Información y Análisis Criminal, los efectivos cayeron en cuenta que registraba medidas restrictivas y deber de abstención, entre otras medidas.

Posteriormente fue trasladado a la Seccional 46°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. Mientras que el efectivo agredido radicó la correspondiente denuncia.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal el Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que las actuaciones complementarias queden a cargo de la mencionada sede policial.