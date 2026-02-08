El hit “Con otra”, en versión de Norma de América

Tres videos, a falta de uno. Así es como sale la gran Norma de América a esta edición del Carnaval. Antes del Jueves de Compadres, ya regaló a su público estos lanzamientos.

Se trata de tres temas nuevos con video clip que ya están disponibles en Youtube y para todos los DJs, que los requieran en sus bailes. El primero es sin dudas, un reconocimiento a la jujeña que está triunfando a nivel internacional e incursionando después del trap, en el ambiente del folclore, Cazzu. Sí, es que Norma eligió su tema "Con otra" que es el hit del año pasado.

También publicó una versión de "Presa salvaje de Camilo Sesto, en ritmo de tinku; y "Huaynavalito", de Serpentina.

NORMA DE AMÉRICA | ESTE AÑO ELIGIÓ EL TEMA DE CAZZU

En conversación con El Tribuno de Jujuy, la cantante comentó: "El tema de Cazzu me encantó, y no le cambié la letra (como suele hacer con algunos hits nacionales e internacionales que elige especialmente para sus videos), porque le tengo gran respeto a 'La Jefa' -como se la conoce en el mundo", dice y se ríe. "Ella es jujeña, y me parece genial como está la letra".

"Huaynavalito" es un tema de Serpentina, "que me fascinaba cuando tenía 14 años, me fascinaba, y ahora lo grabé al estilo mío", cuenta.

Y finalmente, "Presa salvaje", de Camilo Sexto, "también me encantaba, desde chica, y ahora lo hice con ritmo de tinku", comenta.

"Hice todo en poco tiempo, porque se me retrasaron algunas cuestiones, pero finalmente pude sacar los tres videos", explica. "Los largo porque es mi regalo del carnaval para todos los compadres y comadres. Todos los años saco un temita, esta vez hice tres, un poco para apagar el dolor", dice. Es que el año pasado perdió a su mamá y la invadió la tristeza.

"Aunque no tengo muchos recursos, pero la plata va y viene. Todo lo hago a pulmón, y siempre con el mensaje de la inclusión para los chicos con discapacidad y el de no al maltrato animal, y por la adopción de mascotas", refiere.

Y así es, en sus videos siempre una remera, una gorra o un cartel dicen "No al maltrato animal" y menciona la ley que los protege. Y en cada producción de Norma, siempre hay protagonistas de asociaciones y ballets para niños y jóvenes con Síndrome de Down, lo mismo que en sus espectáculos. Es una constante en su camino artístico.

LA BANDA | SIEMPRE ACOMPAÑANDO LOS LANZAMIENTOS.

También se sumaron copleras, que bailaron en Plaza Belgrano, y como es una producción con algo de improvisación y naturalidad, cuenta la artista "porque no me gustan las cosas estructuradas", la gente que está en la plaza en el momento de la filmación, también se suma espontáneamente.

Hace 41 años que Norma de América mantiene viva la relación con su público, y que sistemáticamente entrega un hit cada verano. También cuenta que hace 41 años libra la misma batalla que en la mayoría de los encuentros y festivales de este carnaval, las grillas se completan con un alto porcentaje de artistas masculinos, algunas incluso al cien por ciento. Pero ella sigue en el camino: "Yo prefiero incluso bajar el precio de mi actuación para las comparsas más chicas, que esperar los grandes escenarios", asegura.

"Para mí, lo más importante es el público, y eso es todo. Mis temas son un regalo para ese hermoso público, para que vean, bailen y disfruten", concluyó.