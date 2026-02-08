Fue detenido por robo y agredió a un efectivo

Un hombre robó a una mujer, protagonizó una persecución y una vez detenido en una sede policial, atacó a golpes a una efectivo.

Según las fuentes consultadas por este matutino, el episodio tuvo lugar días atrás alrededor de las 22 en un sector de las 47 Hectáreas del barrio Alto Comedero, en la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que una comisión de efectivos policiales realizaba recorridos preventivos, cuando fue alertada vía radial sobre un hombre que agredía a una mujer en la vía pública.

Los uniformados se presentaron rápidamente en el lugar, donde observaron que una joven perseguía a un sujeto de 29 años que escapaba con dos teléfonos celulares en las manos, por lo que redujeron de inmediato al sospechoso.

La mujer relató a los efectivos que minutos previos el inculpado le robó los dispositivos móviles, por lo que comenzó la persecución que culminó con la intervención policial.

Ante el ilícito, el inculpado fue trasladado a la Seccional 63° y una vez alojado en una celda vociferó una serie de amenazas al personal y comenzó a autolesionarse.

Un efectivo intentó que desistiera de la temeraria actitud, pero el inculpado lo atacó a golpes y le provocó un corte en uno de sus brazos.

Tanto el efectivo como la mujer radicaron las correspondientes denuncias y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la sede policial actuante, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.